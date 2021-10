Hackean datos de diputada federal de Morena

Veracruz, Ver.- La diputada federal por el partido Morena, Rosa María Hernández Espejo da a conocer que fue victima de robo de identidad tras el hackeo de su cuenta de WhatsApp durante las primeras horas de este sábado.

En entrevista aclara que se encuentra bien, pero sus contactos están recibiendo mensajes pidiendo dinero o incluso amenazando a nombre de ella.

Leer más: Recibe Rosa María Hernández Espejo constancia de mayoría como diputada federal electa

Indica que al parecer personas no identificadas lograron entrar a su base de datos para cometer presunto fraude y lanzar amenazas contra algunas personas.

Les informo que mi cuenta de WhatsApp fue vulnerada, están ocupando mi cuenta para hacer extorsión, por favor omitan hacer depósitos o transferencias bancarias. — Rosa María Hernández Espejo🌹 (@espejohernandez) October 30, 2021

Local “INE es inoperante”, diputados buscarán aplicar reforma a Ley Electoral

Detalla que algunos de sus contactos le informaron que se les solicito depositar dinero a una cuenta del banco BBVA a nombre de Antonio Pulido Romero con quien no tiene ningún tipo de relación.

“Mi cuenta fue hackeada he estado recibiendo llamadas de mis contactos que me dicen que han estado recibiendo amenazas o llamadas con número de México con una fotografía mía donde les piden dinero que la depositen a un número de cuenta, por ahora no tengo acceso a mi WhatsApp porque fue a través de mi cuenta que se metieron a los datos de mi teléfono, estoy tratando de recuperar mi cuenta, cambiar contraseña y voy a proceder ante la Fiscalía federal”, señala.

Comenta que hace unos días tres diputados federales de Morena fueron víctimas del mismo delito por lo que teme que los presuntos responsables hayan tenido acceso al chat de los diputados para robar la información del resto de los contactos.

Menciona que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para poner la denuncia correspondiente y se hagan las investigaciones con ayuda de la policía cibernética para detener las supuestas amenazas y fraudes que se están realizando con sus datos.

La legisladora llama a la población en general a estar muy alertas ante este posible robo de identidad a través de sus redes sociales y que cambien contantemente sus contraseñas como una opción de protección.