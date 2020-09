Han sido recuperados 200 mil empleos, dice López Obrador

Xalapa, Ver.-El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de que el país enfrenta dos crisis, la de pandemia y la económica, se va avanzando y hay logros significativos, gracias a una estrategia en la que han sido fundamentales los programas de Bienestar.

En su discurso emitido en la ciudad de Xalapa, como parte de su gira por el estado de Veracruz, expuso que seis de cada 10 familias reciben por lo menos un apoyo de programas sociales.

Local Coatepecanos no fueron atendidos por AMLO, en caso de Sierra Alta

El mandatario expresó que ocho millones de adultos mayores recibieron sus apoyos correspondientes hasta el mes de octubre y lo mismo ocurrió con niños con discapacidad, becas y otros programas.

“Lo que decidimos fue atender primero a los pobres, a los de abajo, a los que están en la base de la pirámide poblacional. Hicimos énfasis en que todos los programas sociales se aplicaran, inclusive, por anticipado”, expresó.

En cuanto al plan emergente para beneficiar a pequeños empresarios, “con tasa de interés que no se consigue en ningún banco”, dijo que se otorgaron 111 mil créditos a pequeñas empresas veracruzanas.

En cuanto a las becas, celebró que los jóvenes tengan opciones: “No dejemos que los enganchen en los grupos de la delincuencia, que no se los lleven; que tengan oportunidades de estudio y trabajo. Que los jóvenes no sean marginados, sino que conjuntamente logremos sacarlos adelante”, apuntó.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

López Obrador también anunció que presentará una iniciativa de ley para que los créditos de Infonavit y Fovissste se entreguen sin intermediarios.

“Eso se va a acabar. Ahora serán entregados directamente al trabajador, para que sean él y su familia quienes decidan qué y cómo harán sus casas”.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Aunque aceptó que la pandemia ha golpeado fuerte a los mexicanos, pues tan solo antes de ésta estaban inscritos 20 millones 500 mil trabajadores en el Seguro Social y para julio ya solo estaban trabajando 19 millones 500 mil, detalló que ya hay una recontratación.

Detalló que se perdieron un millón de puestos de trabajo, pero contando las recontrataciones de agosto y los nuevos empleos de septiembre, se estará al final de mes arriba de los 200 mil trabajos recuperados.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Precisó además que las remesas no han disminuido, al contrario, aumentaron en un 12 por ciento, lo cual ha sido crucial para las familias, las cuales reciben entre 300 y 350 dólares mensuales.

#EnVivo | Le damos la bienvenida en #Xalapa, al Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador. https://t.co/JesB8U2SnT — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) September 26, 2020

“Ahí vamos. Dije que íbamos a tocar fondo pero que nos recuperaríamos. Y así está resultando. Debemos tener confianza. Vamos a salir adelante”, dijo para finalizar su discurso en el cual declaró que Veracruz tiene un gran potencial: “Es más que un estado. Es como un República. Tiene de todo… Y Xalapa tiene ciudadanos precursores del movimiento de la transformación”.