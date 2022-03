Hania Elena y Miriam Alejandra, las primeras candidatas para Reina del Carnaval 2022

Veracruz, Ver.- Bajo la convicción de ser dignas representantes del Carnaval 2022, las jóvenes Hania Elena y Miriam Alejandra hicieron público su interés de contender por la candidatura a reina de las fiestas más importantes del estado de Veracruz. Hannia Elena Tuncheu Muñoz de 22 años quien presentó su registro oficial desde este mates 8 de marzo, manifestó su interés de ser la soberana al señalar que desde pequeña ha sido su sueño ser la reina del Carnaval.

“Es un sueño que tengo desde chica me encantaría representar a los jarochos, promover la grandeza de su gente, su belleza natural, su gastronomía, su hospitalidad, su importancia histórica, cultural y tradición que hace grande a mi estado”, destacó. Considera que es importante que la reina del Carnaval no sea solo una imagen, sino que sea una mujer preparada que tenga conocimiento de la historia de Veracruz y su aportación a nivel nacional.

Hannia es recién egresada de la licenciatura de Tramitación Aduanal del Golfo y desde hace siete años encabeza la asociación de “Un mundo de Sonrisas” dedicada a apoyar a personas de escasos recursos dentro y fuera del puerto de Veracruz. La aspirante a la corona invitó a la ciudadanía a seguirlas en sus redes sociales donde aparece como Hannia Tuncheu además de que pidió que la gente viva esta festividad con alegría, pero con mucha responsabilidad sanitaria, cumpliendo con los protocolos de salud establecidos, tales como: uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, usar geles sanitizantes, entre otros, a fin de que el evento sea exitoso y seguro.

En tanto Miriam Alejandra Carballo Gallardo, otra de las aspirantes destacó que en carrera como modelo y participante de belleza ha mostrado su interés de ser la soberana del Carnaval pues además de belleza cuenta con el talento y la inteligencia.

“Como lo vengo manifestando, esto no nació de hace unos días yo en repetidas ocasiones en competencias a nivel nacional he representado a Veracruz, no solo en certámenes de belleza porque muchos creen que por participar en un certamen de belleza nada más es por ser bonita creo que tengo la inteligencia, la disciplina y sobre todo la constancia para poder ser reina de este gran carnaval esta inspiración es por sentirme orgullosa de mi estado, por darlo a conocer a mucha gente, no solo estatal, sino nacional e internacional”, afirmó.

Miriam Alejandra Carballo es modelo. | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Miriam es egresada de la carrera de Ingeniería Civil y en los últimos años se ha dedicado a participar en certámenes de belleza; en 2018 fue Nuestra Belleza Veracruz y actualmente se dedica al modelaje y es influencer.

Sus seguidores pueden estar informados de sus actividades en su red social donde aparece como Miriam Carballo Gallardo y aunque reconoció que en los últimos días ha recibido mucho “hate” menciona que todo es parte del proceso.