Hasta 8 mil empleos están en riesgo de perderse por pandemia

Xalapa, Ver.- La pandemia por coronavirus sigue afectando a los micro, pequeños y medianos negocios en Xalapa, por lo que alrededor de 8 mil empleos están en riesgo de perderse, de acuerdo con el regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico, Juan Gabriel Fernández Garibay, quien remarcó que el comercio está en una situación de emergencia, “de verdad se están muriendo”.

Se los he dicho en repetidas ocasiones, entre 6 y 8 mil empleos en este momento están en riesgo en Xalapa, yo sé que no podemos dar dinero, pero sí podemos cancelar proyectos, obras y destinar este dinero al subsidio del agua o la basura (para los micro y pequeños empresarios)

Remarcó que no se puede dejar desamparado al sector y pidió que se haga un estudio a fondo para saber quién necesita ese apoyo, pues criticó que dentro de las medidas planteadas por el gobierno municipal no se ofreció nada para ellos.

Quiero ser claro y en todo momento hemos hablado de que hay sectores que no necesitan ayuda; hay empresas que no necesitan ayuda, pero el grueso de los comerciantes están haciendo un esfuerzo titánico para sostener una nómina y no estoy hablando de los grandes corporativos que tienen 100, 200, 500 empleados, sino de las personas que tienen cinco empleados, siete empleados, 10 empleados y que gracias a que sostienen ese sueldo tienen derecho al seguro social

El comercio formal de Xalapa, subrayó, está en una situación crítica, por lo que el Ayuntamiento está en posibilidad no de condonar impuestos, pero sí disminuir o condonar pagos como el agua, la basura y multas y recargos en predial.

"Todo lo demás está fuera de nuestras manos, pero tenemos una responsabilidad para tratar de salvar el mayor número de empleos”, abundó.