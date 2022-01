Hasta Carlos Slim tendría derecho a la pensión del Bienestar: Huerta

Xalapa, Ver.- El delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara afirma que la pensión para adultos mayores es universal por lo que el político panista Miguel Ángel Yunes Linares y hasta el magnate mexicano Carlos Slim tendrían derecho a recibirla.

"Es una pensión universal, yo lo dije muchas veces que es universal que hasta el adversario más claro que podemos tener, si Miguel Ángeles Yunes viene y pide su pensión tiene derecho, si le da la edad, yo no ando investigando la edad de nadie".

Explica que se trata de una política universal por lo que, si Carlos Slim desea pedirla, "se la merece porque es universal", lo anterior luego de que se diera a conocer que hay funcionarios estatales que tienen ese beneficio.

Recuerda que cuando se dio en Ciudad de México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno llamaba la atención cómo en las zonas de mayor riqueza, la gente iba por la tarjeta, y cuando se investigó se detectó que había adultos mayores que eran maltratados.

"Ojos vemos corazones no sabemos, pero el concepto de la pensión universal es para todos, no ando investigando si sí, si no, no tiene que ver con ideas políticas por eso decía lo de nuestros adversarios, pueden ser cuestiones económicas o ideológicas, no importa".

Refiere que es un derecho que se ha logrado pese a la resistencia de los "conservadores" y ahora hasta los que critican al gobierno van por la pensión.

"O los que en este momento ganan bien, y hay otros casos, muy consciente la gente y hay que decirlo que reciben la pensión y una vez que la reciben van y la regresan porque se sienten satisfechos de recibirla, pero ven que el gobierno está haciendo las cosas bien y dicen que mejor la regreso para que de lo den a otro que la requiera, ya es una cuestión de voluntad y conciencia".