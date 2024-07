Salir en auto cuando llueve es mala idea; mecánico advierte lo que gastarás arreglando tu vehículo

Veracruz, Ver.- La imagen de carros sumergidos o varados en calles encharcadas de la zona conurbada en cada temporada de lluvias es una constante que se repite cada año y que en los últimos días ha afectado a varios automovilistas.

En algunos casos, los daños que causa el agua a los automóviles puede significar la pérdida del patrimonio o un gasto de varios miles de pesos que pudo haber sido evitado si se tomaban las decisiones correctas.

Pedro señala que los conductores deben de tener claro cuando no es buena idea avanzar a una calle o avenida que está inundada | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Hasta qué altura debe llegar el agua para evitar daños en el auto?

Pedro Lara, propietario de un taller mecánico, señala que los conductores deben de tener claro cuando no es buena idea avanzar a una calle o avenida que está inundada, la primera señal es que el agua no supere las llantas.

“De entrada que no exceda el nivel de la llanta al pasar un charco, si ya excede la mitad de la llanta es un riesgo a que le entre agua al motor. Pero dentro de los daños el más grave es que el motor succiona el agua, porque va a romper internamente todo”, dice.

El especialista indicó que siempre es mejor no arriesgarse, pero si es sorprendido en la calle por la lluvia y en el camino el agua entra al motor, lo principal es ya no intentar dar marcha para evitar que el daño sea mayor.

Y es que en muchos casos es imposible realizar reparaciones, ya que la mayoría de autos de recién fabricación sus componentes son desechables y en otros la compostura puede llegar por lo menos a los 50 mil pesos.

“Puede haber una reparación, pero los motores hoy en día son prácticamente desechables, ahorita traen una aleación de aluminio, que en el momento que se desvielan, que es la palabra técnica, no tienen piezas de remplazo y eso puede costar mínimo 50 mil pesos, lo preferente es no salir y si te agarra la lluvia, ya no moverse, mejor dejar el auto”, comenta.

El mecánico refiere que muchas veces los conductores creen que vehículos grandes como camionetas, pueden superar cualquier afectación por las calles encharcadas, pero siempre la mejor decisión es no arriesgarse.

“Hay gente que se confía porque trae camioneta y piensan que pueden meterse a una laguna, pero no es así, porque el motor jala el agua y se descomponen, terminan descompuestos, por lo regular en tiempo de lluvias es cuando se incrementa este tipo de servicio”, detalla.

Si es sorprendido en la calle por la lluvia y en el camino el agua entra al motor, lo principal es ya no intentar dar marcha | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Qué es lo que se debe tener en temporada de lluvias?

Para su trabajo, la época de lluvias es una buena temporada porque se incrementan los servicios que prestar por daños en los autos debido a las lluvias, sin embargo, su recomendación siempre es contar con un buen seguro para hacer menos pesada la carga económica de la reparación o sustitución de un auto.

De entrada que no exceda el nivel de la llanta al pasar un charco, si ya excede la mitad de la llanta es un riesgo a que le entre agua al motor | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La recomendación es contar con un seguro, que permita pagar solo el deducible y librarse un poco de ese impacto que es muy grande, que es importante de cubrir así por sí solo, pero también considerar que los seguros también consideran la situación, porque no es lo mismo que el daño haya sido porque a la persona lo sorprendió una inundación en su casa o en pleno camino, que salir e intentar cruzar por zonas donde hay un riesgo”, declaró.