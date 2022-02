¿Te gustan los tacos?, algo pasa con su precio

Veracruz, Ver.- Ante el incremento en el costo del kilo de tortilla y la carne, taqueros de la zona de mercados en Veracruz también hacen sus ajustes y anuncian aumento de dos pesos al taco.

Javier Castañeda Villanueva de la taquería “El borrego de oro” menciona que los aumentos en el kilo de tortilla y la carne han impactado directamente a los taqueros, por lo que ya no pueden sostener los precios que venían manejando durante el año pasado.

Refiere que el kilo de tortilla se elevó entre uno a dos pesos, en tanto que la carne como la de borrego subió de 40 a 56 pesos el kilo, por ello al menos el taco de borrego alcanzará los 12 pesos en estos días.

“El año empezó muy difícil, las ventas bajaron un poco, con el incremento de la tortilla, la carne, todo está pa' arriba, tenemos que subirle al taquito a fuerzas, hay gente que lo entiende y hay gente que no pero el borrego lo estábamos comprando a 40 pesos por kilo y ahorita ya nos lo están dando a 56 pesos, hablamos de 16 pesos”, indica.

Los taqueros de carnitas de cochino y de res también tendrán que emparejar el costo a entre 12 a 13 pesos porque en general la carne se ha elevado entre los 15, 35 a 40 pesos.

Por su parte, Paulina Herrera secretaria general de acuerdos en el Mercado Hidalgo, señala que desde que empezó el año las ventas han estado muy bajas ante el incremento de todos los productos ya que entre semana se mantienen con ventas de 20 por ciento y los fines de semana alcanza el 40 por ciento.

La expectativa para todos los comerciantes es incrementar sus ventas hasta en un 60 por ciento debido a que también tienen que pagar por sus insumos y los sueldos del personal.

“Ya no esperamos ventas del 100 por ciento pero al menos de un 60 por ciento, vamos a ver como nos va en este puente la gente que viene de paseo busca los mercados para comer, porque saben que hay cosas muy ricas pero por ejemplo ahorita los taqueros hicieron ajustes pero de verdad que ya no se pueden sostener los negocios, tenemos empleados y no queremos hacer recortes porque ellos también necesitan trabajar”, menciona.

Finalmente los locatarios del área de mariscos y coctelerías comentan que están avisando de un posible aumento en el producto y aunque aún no está claro, también tendrán que hacer ajustes en sus menús.