Hasta en 600% han aumentado casos de Covid, advierten

Córdoba, Ver.- El aumento de casos por Covid-19 aquí se desató de manera impresionante comenta el doctor Iván Octavio Gorostieta Orduño quien expuso que según estudios esta es la ciudad número uno a nivel Estado, dado que registra cifras que alcanzan un 700% más de contagios.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, informó que este viernes Córdoba registra 4 mil 242 casos positivos, 349 defunciones y 772 casos sospechosos, sin embargo, el médico nominado a la medalla Belisario Domínguez, por sus aportaciones a la salud, Iván Octavio Gorostieta Orduño afirma que esto es poco comparado con la realidad.

“La verdad es que la información real es mucho mayor, se podría multiplicar por 6 o 7 veces, tenemos un aumento del 600 o 700% y Córdoba es el número uno a nivel estatal en casos de Covid-19”, señaló.

Local Poza Rica, Veracruz, Xalapa y Coatza, municipios que están generando aumento en contagios por Covid-19

Explicó que esta situación se dio a consecuencia del relajamiento que hubo durante las campañas políticas, en donde “había un semáforo verde engañoso”, afirma se dio permiso para que todos los partidos políticos hicieran proselitismo, visitaran casa por casa, equipos de 10 ó 15 personas llegaron a todas las comunidades y eso desató los contagios al por mayor, “todos se acercaban, apapachaban a la gente, sin ninguna medida sanitaria lo que detonó los contagios”.

Variante Delta

Señaló que la variante Delta tiene una capacidad impresionante de transmisión rápida, ataca al sistema digestivo y aumenta los dolores de cabeza.

"Causa dolores de cabeza, estómago, huesos, garganta y ojos, además de tos, gripa, moco y diarrea, entre otros, al tener esos síntomas es importante acudir al centro médico por la letalidad de la enfermedad, ante la duda más vale ir para descartar sí es o no Covid-19", expresó Gorostieta.

Agregó que por esta temporada del año provoca síntomas diferentes a las de invierno cuando la enfermedad causaba síntomas más respiratorios y ahora por la época se hizo más digestivo, indica el medico que la transmisión es más rápida, con síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito, nauseas y es un dolor de cabeza diferente.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Destaca que lo mas importante es evitar el contagio, no hay que salir a la calle, no asistir a eventos multitudinarios, no ir a fiestas y quedarse en casa para guardar la distancia. No es recomendable ir al trabajo y hay que evitar el transporte, además de usar cubrebocas de triple capa.

"Es importante que no usen cubrebocas de tela porque no sirven para nada. Se debe usar el cubrebocas de forma correcta, que tape desde el puente de la nariz hasta abajo de la barbilla", resaltó.

El médico señala que hasta ahora ha atendido a más de 6 mil 500 personas positivas de Covid de las cuales ha podido ayudar a casi la mayoría teniendo un porcentaje mínimo de decesos.

Foto: Cortesía | Secretaría de Salud de Veracruz

Enfrentan el virus sin ninguna protección

Veracruz, Ver.- La mayor cantidad de casos de coronavirus se reporta en menores de edad, debido a que el sector es el que más descuidó las medidas para prevenir la enfermedad, dijo el médico veracruzano, Lorenzo Castañeda Pacheco.

Explicó que a diferencia de los adultos mayores que ya se vacunaron los jóvenes siguen acudiendo a fiestas, se aglomeran, no usan el cubrebocas y son los más contagiados.

“Como hemos visto se ha incrementado los casos de Covid-19 y derivado de que muchas personas no hay acatado las medidas preventivas y hay también personas que a esta altura todavía creen que este virus no existe, quiero decirles que hoy en día muchos jóvenes están presentando positividad, ya que en estos momentos estamos teniendo pacientes jóvenes y son realmente las personas que no han sido vacunadas”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Local Veracruz supera los 70 mil contagios de Covid-19

Ante ello, reiteró el llamado a reforzar las medidas sanitarias contra el coronavirus, pues están enfrentándose al virus sin ninguna protección. Les recordó que este padecimiento puede cursar de leve, grave o moderada, sin importar edad, sexo o condición.

“Hoy en día gracias a que muchos han sido vacunados, hoy te puedo decir que están siendo contagiados nuevamente o contagiados, pero que les está dando una enfermedad leve o moderada sin llegar a la gravedad.”

“Es importante decirle a la población que no bajemos la guardia y continuemos tomando las medidas preventivas que el sistema de salud nos ha dado para que nosotros lo adoptemos como parte de nuestra vida diaria”.

Sin embargo, insistió en la relevancia de que la población acuda a vacunarse, pues está comprobado que ayuda a disminuir la sintomatología y a evitar la gravedad de esta enfermedad.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Aunque también pidió no desatender el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar el saludo de mano, beso o abrazo, el uso de gel antibacterial, el estornudo de etiqueta, las aglomeraciones y respetar la sana distancia, pues todo ello permitirá disminuir el riesgo de contagio en cualquier sector poblacional.

“Entonces esto es real, estamos viviendo una tercera ola, que definitivamente si no tomamos las medidas preventivas vamos a salir contagiados y nos ponemos en riesgo de tener algunas secuelas severas o incluso hasta perder la vida si no somos bien tratados”, alertó el profesional de la salud.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa