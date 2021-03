Hasta en auto: así serán paso a paso festejos de Semana Santa

Xalapa, Ver.-Durante la celebración de la Semana Santa, que se llevará a cabo del 28 de marzo y hasta el 4 de abril, no habrá actividades en la calle. Los actos de piedad como los viacrucis y la procesión del silencio este año cambian su modalidad a caravanas en autos que llevarán los signos sagrados el jueves y viernes santos por las calles para llevar la bendición a quienes están en sus hogares, informó el presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa.

En entrevista telefónica, explicó que la Semana Santa iniciará este domingo con la celebración del Domingo de Ramos, que se llevará a cabo en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Xalapa, cuidando las medidas de seguridad sanitaria que recomiendan las autoridades, tanto estatales como federales.

La celebración de la Semana Mayor se llevará a cabo únicamente al interior de los templos cuya capacidad será de entre 30 y 40 por ciento, no en la calle pues lo que se pretende es evitar las aglomeraciones que se hacen en caminatas y procesiones.

Para cuidar la sana distancia y no poner en riesgo a ninguna persona “porque es importante cuidar tanto la salud física como la espiritual, see cuidará que la participación de los fieles en las iglesias no exceda el número de fieles señalado, reiteró.

Ya todas las parroquias han distribuido sus horarios de oficios y celebraciones; en la Catedral éstas serán en diversos horarios, en las que el arzobispo Hipólito Reyes Larios estará presidiendo algunas como el Domingo de Ramos, el Trido pascual, que se llevará a cabo a partir del jueves santo con la misa de la Cena del Señor, pero no se hará el lavado de pies; el viernes estará en la celebración de la Pasión de Jesús y el Sábado Santo, en la vigilia pascual. Las celebraciones concluirán el próximo domingo de Pascua, asentó.

No se llevarán a cabo actos de piedad para no exponer a los fieles, insistió, aunque sí habrá caravanas en automóviles tanto el jueves como el viernes, las que recorrerán diversas calles de la ciudad para llevar los signos sagrados y con ello la bendición a quienes están en sus hogares, añadió.

Foto: David Bello

Concluyó que las celebraciones serán en parroquias y capillas, aunque quienes deseen seguir las celebraciones desde su casa podrán hacerlo a través de las plataformas digitales, así como que se transmitirán por radio y por la televisión local.

A través de las plataformas digitales de la Iglesia se podrán seguir las misas y celebraciones