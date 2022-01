Hasta por 6 mil mdp, Ayuntamientos podrían solicitar créditos

Xalapa, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez presentó una iniciativa para que los 212 ayuntamientos puedan solicitar créditos hasta por 6 mil 937 millones 794 mil 129 pesos con diversas instituciones financieras, siempre que los recursos se destinen a obras, educación, sanidad y que permitan la productividad.

En la sesión de este martes, la cual se realizó de forma virtual, se presentó la iniciativa que el titular del Ejecutivo envió al congreso local en la que se establece que las administraciones locales, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten dicho endeudamiento.

En el documento se establece que los ayuntamientos podrán acceder al financiamiento con cualquier institución de crédito que forme parte del Sistema Financiero Mexicano y el cual ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Ante ello, se determina que se podrán adquirir uno o varios financiamientos, afectando como fuente de pago de los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Se indica que en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece, entre otras cosas, que el FAIS, en su vertiente municipal (FISMDF), se podrá afectar, siempre que se cuente con autorización de la legislatura local, hasta en un 25 por ciento.

“Es innegable que el acceso al financiamiento permite realizar inversiones o acciones prioritarias y de alto impacto, que resulten benéficas pare el crecimiento económico y el bienestar social, siempre que los gastos a ejecutar incrementen el capital físico (carreteras, puentes, etc.), el capital humano (educación, sanidad, etc.) o la productividad (a través de mejoras tecnológicas, etc.) de la economía”, expone el documento.

Ante ello, se menciona que el Gobierno del Estado de Veracruz “considera conveniente promover esquemas de apalancamiento financiero para que los municipios cuenten con esquemas de financiamiento que les permitan lograr la consolidación de las obras y acciones contenidas en sus proyectos, planes y programas en beneficio de los veracruzanos”.

Durante la sesión el pleno legislativo aprobó por unanimidad el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el cual se autoriza la enajenación a título gratuito de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado a favor del gobierno federal.

Se trata de una superficie de 02-18-91 hectáreas del predio rústico denominado El Pozo, ubicado en el municipio de Coatepec, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, deriva de la solicitud el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, la cual se recibió el 27 de diciembre de 2021, mediante el oficio número SG-SO/1er./1er:/090/2021.

A su vez, mediante el oficio G. y J./35770, de fecha 20 de noviembre de 2020, el general de brigada, Federico Eduardo Solórzano Barragán, comandante de la 26ª Zona Militar, solicitó al Gobernador del estado la donación de un inmueble en dicho municipio a favor del gobierno federal con destino a la Sedena para el fin mencionado.

En el dictamen se especifica que el gobierno estatal es propietario de dicha superficie de 21 mil 891 metros cuadrados, equivalente a dos hectáreas, 18 áreas, 91 centiáreas, como lo acredita la escritura pública número 19,719, de fecha 10 de junio de 2021, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de la Decimosegunda Zona Registral de Coatepec, bajo el número 1,407, Sección Primera, de fecha 09 de julio de 2021.

En el segundo transitorio se establece que, si no se cumpliera con la finalidad descrita, en un término de dos años, contados a partir de la publicación del Acuerdo respectivo en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial se revertirá al patrimonio del Gobierno del Estado.