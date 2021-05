Hay 61 mil 182 veracruzanos contagiados de Covid-19

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Salud de Veracruz informó que hasta este jueves 27 de mayo se reportan 61 mil 182 casos positivos de Covid-19 y 9 mil 703 defunciones.

De acuerdo a la actualización del panorama estatal hasta el momento se han estudiado 138 mil 468 pacientes con diagnostico probable a Coronavirus de los cuáles 66 mil 504 resultaron negativos y 10 mil 782 se encuentran en estudio.

Hasta la noche del jueves se reportan un total de 61 mil 182 casos positivos; de estos 524 son considerados activos por el desarrollo de la enfermedad en los últimos 14 días y 9 mil 703 veracruzanos han fallecido a causa de la enfermedad en 200 municipios.

Los 524 casos activos se han presentado en 60 de los 212 municipios veracruzanos por lo que es importante identificarlos dado que representan los lugares en donde la transmisión se encuentra activa.

En ese sentido, se detalló que en cuanto a casos activos en la zona centro; el puerto de Veracruz contabiliza un total de 200 pacientes que recién se enfermaron por lo que se encuentra en color marrón, seguido de Xalapa con 71 en color rojo y Boca del Río en 27 en color naranja.

La Antigua, Córdoba, Orizaba, Coatepec y Fortín se ubican en amarillo y registran entre 6 y 10 casos activos y 22 municipios que se encuentran en verde documentan entre 1 y 5 casos.

En el sur, Coatzacoalcos que se ubica en rojo intenso incrementó 56 enfermos actuales, San Andrés Tuxtla y Minatitlán permanecen en amarillo con 9 y 6 casos respectivamente y hay 14 municipios en verde que presentan entre 1 y 5 pacientes que recién se enfermaron de Coronavirus.

En el norte; el municipio de Pánuco se ubica en color naranja con 11 casos actuales, Tuxpan en amarillo registra 6 y 10 municipios permanecen en verde y contabilizan entre 1 y 5 casos activos.

Se estima que por cada caso activo existen entre 10 y 12 o más pacientes que no se documentan por diversas razones, entre algunas que no demandan la atención médica y se recuperan en casa o bien asisten al servicio particular.

Del total de casos activos registrados hasta ahora, se nota que predomina el femenino con el 51 por ciento y en los hombres con el 41 y el 63 por ciento de los enfermos corresponde a jóvenes de entre 20 y 49 años de edad.