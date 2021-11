Hay alternativa ante la dolorosa mastografía

Córdoba, Ver.- Mujeres menores de 40 años representan una población desprotegida cuando se trata de la detección de cáncer de mama, pues en algunas la densidad de las mamas no es la adecuada para poder realizar una mastografía, por ello, doctores y creadores de la técnica termomastografía invitan a las mujeres a conocer del estudio, que si bien no ha llegado al estado está siendo planeado para que este llegue a la ciudad de Córdoba, comentó la médico especialista en genética, Dulce María Castro Coyotl.

A nivel nacional, al día llegan a fallecer 24 mujeres a causa del cáncer de mama, lo que representa al menos una mujer por hora, estadística que es alarmante pues no todas las mujeres son “candidatas” para realizar la mastografía, que es un estudio de escrutinio para identificar el cáncer de mama en etapas tempranas.

“La mama debe de comprimirse mucho para que la radiación pase y se haga una imagen y si de por sí dicen es doloroso es peor en una mama donde debe de hacerse una compresión mayor y si no se hace de forma adecuada pues no se podrá detectar nada, por ello no es recomendable para menores de 40 años e inclusive adolescentes con alguna posible herencia de esta enfermedad”.

La también maestra en Ciencias de la Salud, explicó que existe un término llamado radiación ionizante que se encuentra en los estudios de mastografías y que es dañino para la salud del paciente, sin embargo actualmente existe una alternativa denominada termomastografía que es un estudio a base del calor del cuerpo que con una cámara infrarroja y una computadora con un software especial podría detectar el cáncer de mama en etapa inicial así como en aquellas mujeres jóvenes.

Comentó que desde los años 50, esta técnica se ha implementado para la detección del área médica como las lesiones en los deportistas pero también para otros tipos de cáncer como el de piel, tiroides, testículo y ahora en las mamas.

La entrevistada explicó un poco del proceso realizado en la termomastografía donde no existe comprensión alguna del seno y no sé requiere de un contacto directo con los pacientes, “se va a realizar un registro de la distribución de la temperatura de las mamas con un termo cámara o infrarroja, estas imágenes que se toman es como una foto común, solo que con esa cámara especial, pero en el estudio se van a correlacionar los puntos o regiones con aumento de calor con la presencia de una probable neoplasia”.

Con ayuda de una cámara, un software especial y un cuarto de 3 x 3 metros, es donde se puede instalar un termógrafo para detectar alguna anomalía en las mamas a base del calor del cuerpo, “el lugar debe de estar con aire acondicionado pues este estudio se hace a 18 grados centígrados, las tomas no tienen revelado pues son “fotos” que se analizan directamente de la computadora permitiendo así una observación temprana y no esperar a los resultados”.

Dijo que hay un término llamado angiogénesis que es la formación de los vasos sanguíneos que van a llevar nutrientes a las células cancerosas y localmente dará una inflamación que les llevará a un instrumento local de la temperatura.

Cabe hacer mención que la doctora no está diciendo que la mastografía deje de realizarse solo que se está cuestionando el uso de este como un método de tamizaje en esta enfermedad.

Recalcó que la autoexploración sigue siendo un método de prevención pues es importante saber detectar con la palma de las manos anomalías en las mamas, ¿sabías que si llegas a encontrar una bolita en tu seno del tamaño de un chícharo esta lleva 7 años formándose?, por ello la genetista hace hincapié en que la termomastografía es un método alternativo a la mastografía, esto para mujeres jóvenes.

¿Cada que tiempo es bueno hacer la termomastografía?, la entrevistada dijo que este estudio a diferencia de la mastografía puede realizarse cada 6 meses y cuando se llega a detectar una anomalía se cambia el tiempo para cada 3 meses.

Castro Coyotl, es originaria del Estado de Puebla, sitio donde la alternativa de prevención respecto al cáncer de mama ha logrado detectar alrededor del 3% de sus pacientes.

Exploración para evitar cáncer de mama / Foto ilustrativa: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Pese a que esta técnica no se ha dado u oído en el Estado de Veracruz, la genetista reveló para el Sol de Córdoba que está trabajando de la mano con la médico, Mariana Paredes de este municipio para poder traer las pláticas de la termomastografía a la ciudad y también algunos estudios de esta índole, sin embargo es un proyecto que se está terminando de “cocinar” y que pronto lo darán a conocer.

Es importante mencionar que para esta práctica también se suma la labor del doctor en ciencias físico matemáticas, José Vázquez Luna, quien también es investigador de la facultad de ciencias físico matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla.