Hay buenas leyes, pero no protegen a las mujeres: abogada

Orizaba, Ver.- Aunque México es pionero al emitir leyes en defensa de las mujeres, éstas no tienen un verdadero impacto, pues la violencia no cesa, afirmó la abogada, Rubí Márquez Alonso. Dijo que tan claro es el ejemplo que diario en el país se registran 11 feminicidios.

Destacó que “el país ha sido pionero en la alerta de violencia contra las mujeres, única en el mundo, aunque no tiene el impacto que quisiéramos ver, a pesar de que las leyes están ahí, diciendo una cosa en la sociedad y en la realidad perceptible es otra", señaló.

Agregó que no se deben promover o crear nuevas leyes, ya que en México existen muchas que se han promulgado desde hace muchos años, que no se llevan a cabo al pie de la letra.

“Todos los días vemos cómo la violencia aumenta, al día hay 11 feminicidios, por el simple hecho de ser mujeres. Lo que se debe hacer es que la sociedad se dé cuenta de esa desigualdad, de la cual muchos somos inconscientes y enseñarle a la gente de qué se trata, y cambiar la cultura machista que se vive en México", aseveró.

Veracruz tiene el segundo lugar a nivel nacional en temas de feminicidios, y las alertas que se han promulgado no funcionan.

"Existe una alerta por agravio comparado que es precisamente el tema que se llevó a la Suprema Corte, ya que en Veracruz no se ha legislado en muchísimos temas que tienen que ver con la mujer, no solamente en temas del embarazado, sino otros más que se han omitido legislar", enfatizó.

Resaltó que hasta ahora no existe ninguna estrategia de parte del gobierno del estado para frenar la ola de violencia y feminicidios que se resiente.

“A la fecha no se ha puesto un alto, un hasta aquí; no se han adoptado medidas con perspectiva de género, se sigue tratando mal a las mujeres cuando van a denunciar, le pedimos a las mujeres que vayan a denunciar, pero no se les hace caso, no se les toma la declaración, las y los fiscales no están preparados; necesitamos atender bien a las víctimas e invitar a la denuncia y no revictimizar a la mujer que ha sido señalada de un delito de género".

Reveló que a la fecha sólo se atiende el 20 por ciento de las denuncias que se interponen, por lo que el rezago en dicha materia es muy elevado.

“El problema no nada más lo enfrentan las mujeres aquí, sino que se presenta en todo el país, además de que el grado de impunidad es elevado, pues solo el 5 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a una sentencia o condena, el resto, queda impune”, concluyó.