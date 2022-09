Hay desinterés por apoyar a migrantes en Veracruz; ¿por qué lo dice diputado?

Boca del Río, Ver.- El estado de Veracruz continúa siendo de las zonas más peligrosas para el tránsito de migrantes y la presente administración no tiene interés de apoyarlos denuncia el diputado secretario de la comisión de Atención a Migrantes en el Congreso del Estado, Jaime de la Garza Martínez.

En entrevista el legislador panista explica que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se propuso ante el legislativo la creación del Instituto de Atención al Migrante para dar protección a las personas que pasan por la entidad en busca del sueño americano.

Y es que reconoce que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para los migrantes donde se violentan todos sus derechos e incluso algunos no llegan a su destino. Sin embargo expresa que el proyecto se encuentra detenido por la actual administración bajo el argumento de que no hay dinero.

“El proyecto está cien por ciento detenido no hay ningún avance, no hay ni siquiera reglas de operación, estamos trabajando para retomar la iniciativa, pero la respuesta siempre es que no hay dinero, que no hay presupuesto, el estado debe dar seguridad a los migrantes que cruzan por Veracruz pero parece que no hay interés a pesar de que este paso es muy peligroso”, expone.

Según él, aunque el estado manifiesta que no hay dinero, hay recursos que se están dejando de utilizar que pueden destinarse a proyectos como el del Instituto del Migrantes o algunas obras a escuelas.

“Hay mil 600 millones de pesos que se recaudaron por fomento a la educación y no sabemos donde se están gastando, al menos deberían destinarse para los 212 municipios en materia de seguridad”, insiste.

A su parecer el estado si tiene los recursos necesarios sin embargo son mal invertidos y al final terminan como subejercicio. “Dinero hay, el tema de los subejercicios ya lo hemos mencionado pareciera que no quieren ejercer el recurso en el estado y que lo quieren regresar a la federación”, agrega.