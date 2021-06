Hay "empresarios" que pactan con delincuentes: Gobernador

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que se detectaron "pseudo empresarios" que pactaban con la delincuencia organizada dedicada al robo de transporte, a fin de que hacer pasar como legal, con el uso de facturas, mercancía robada.

Puntualizó que hace más de un año en la región de Orizaba se detectó una banda delincuencial dedicada al robo de transporte público, acto por el que se actuó en contra de tres integrantes de la organización, quienes se presentaron ante el Juez para la detención y vinculación a proceso.

En conferencia de prensa, mencionó que los integrantes de dicha banda delictiva podrían estar relacionados con el supuesto robo y actos de tortura en contra de empleados del empresario José Antonio May González.

Al respecto, aseguró que el empresario José Antonio May González, quien públicamente dio a conocer que sus trabajadores presuntamente fueron víctimas de robo y tortura de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha presentado su denuncia formal.

Consideró como “sospechosa” la denuncia hecha por el empresario de Río Blanco, a quien le hizo el llamado de acudir a las instancias correspondientes para que se realice la investigación de los hechos.

“Si nos resulta sospechoso, al menos es la misma región, es la misma zona y la misma ciudad, nos resulta extraño esto, es como aquel que sabe su pecado, pero se adelanta para tratar de eludirse, prefiere lo mediático a defenderse, sí cometió delito”, argumentó.

Comentó que no puede prestarles atención a las publicaciones de redes sociales o videos porque no se trata de pruebas fehacientes mientras no sean presentados ante la instancia correspondiente y avalados por peritos.

En días pasados surgió en redes sociales un video en el que el propietario de la Comercializadora de Abarrotes Maga, ubicada en Río Blanco, afirmó que sin orden de cateo supuestos elementos de la Fiscalía ingresaron a una bodega de su propiedad y extrajeron un millón y medio de pesos, cantidad que utilizaría para el pago de nómina.

Ante ello, el mandatario veracruzano destacó que no se puede actuar por lo que se hace público en redes sociales o en videos, ya que se trata de elementos que son susceptibles de manipulación.

Lo mejor en este y otro tipo de casos es que sean los peritajes formales donde se decida cómo y qué es lo que realmente sucedió

Puntualizó que en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se tomó la decisión de investigar el tema y un indicio sería que personas dedicadas al robo de transporte podrían estar relacionadas con el presunto robo.

Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Es un tema que no se puede ignorar, pero hay serias dudas de por qué se hizo la denuncia mediáticamente y no ante una instancia, hemos dado muestras de profesionalismo, que se haga, lo que sí es cierto es que en esa zona se detectó desde hace más de un año que hay personas que se dedican al robo de transporte”, dijo.