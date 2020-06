Hay hambre entre quienes se quedaron sin trabajo

“Tal vez me mantenga, pero ya quiero tirar los tenis porque la situación ya no se puede soportar”, dijo doña Manuela García, una de las muchas personas de esta ciudad que se han visto afectadas por las bajas ventas de sus productos provocada por esta pandemia.

Doña Manuela está próxima a cumplir 70 años de edad, de los cuales 44 ha dedicado a la venta de jugos y licuados afuera del Cerro de Macuiltépec, donde el cierre ordenado por las autoridades por el Covid-19 fue mortal para quienes vendían sus alimentos a la entrada. “Nos afectó bastante, creo yo en un 80%, hasta dan ganas de cerrar porque ya no da el negocio”, señaló.

Doña Manuela | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

La señora que vende jugos de naranja, piña, betabel y zanahoria, entre otros, comenta que es una situación que va más allá de lo difícil. “Me las estoy viendo duras y si le contara cómo le hice para pagar mi renta me da hasta vergüenza”, agregó, al tiempo que comentó debe pagar además a una muchacha para que le saque y meta el carrito porque a su edad ya no puede, pues padece un problema en sus riñones.

Doña Manuela, quien vende en la esquina que forman las calles Aguascalientes y Tepic, dijo que anteriormente atendía a alrededor de 100 clientes, pero ahora sólo a 10 o 15 para que salga al final del día con unos 200 pesos.

EN TRES MESES, 1 EVENTO: PAYASO

Uno de los sectores que vieron disminuidas sus entradas fue el de los payasos, que al no haber eventos infantiles u otros festejos se quedaron sin trabajo.

Uno de ellos es el payaso “Besucón”, chico que debe remar contra la corriente en esta época y ver la manera de sacar el sustento para su casa porque la crisis les pegó muy duro.

La vivimos crítica porque esta situación nos ha afectado a todos, de hecho los festejos de abril por el Día del Niño o mayo por el Día de la Madre eran buenos para nosotros, pero al cancelarse todo nos pegó duro y en esos meses me quedé sin chamba

dijo

“Besucón” fue contratado por una empresa para promocionar en la colonia Campo de Tiro sus servicios de televisión por cable. “Es el primer evento que tengo en casi tres meses y sí me las veo negras, me trueno los dedos, pero tienes que salir a buscarle de otro lado, porque el gobierno te dice quédate en casa, pero realmente qué vas a hacer, si no trabajas no comes”.

Payaso "Besucón" | Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

El porcentaje de verse afectado fue de un 80%. “Porque a los payasos, a quienes nos dedicamos y mantenemos de esto, que lo tenemos como trabajo y profesión y tenemos hijos y una familia, nos dañó bastante, con esto se nos fueron las posibilidades económicas”.

HAY QUE IRLA PASANDO: BOLERO

A don Fidencio Méndez no le falta el trabajo, pero éste le bajó en un 50%. Es lustrador de zapatos, por lo que desde tempranito agarra su biclicleta, la que ha sido su compañera en los últimos 20 años y enfila desde su casa, ubicada en Coapexpan, hacia la Clínica 11 del Seguro Social, su centro de trabajo por muchos años.

“No sólo me está afectando a mí, pero con lo poco que va cayendo hay que irla pasando”, dijo el bolero de 60 años de edad.

Fidencio Méndez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Antes, cuando estaba todo normal brindaba sus servicios a alrededor de 15 personas, hoy apenas si llega a la mitad. “Alcanza para la papa a los trancazos porque hay que pagar renta, agua luz y eso no se espera”.

Don Fidencio sabe que esto todavía tardará y no le queda más que soportar. “Ni modo, hay que aguantarse, ya vendrán tiempos mejores”, concluyó.

QUIERO QUE ME AYUDEN: MÚSICO

Idriz Iván Aguilar Díaz es músico, tocaba el timbal en un grupo local, pero debido a la llegada del Covid-19 también debió parar ante la falta de eventos de cumpleaños, bodas o fiestas de 15 años.

Lo peor que hoy no va ni al día. Si no labora no hay dinero, lo sabe y le duele porque no halla la forma de llevar a su casa algo para comer.

Las rentas de su cuartito que habita en la colonia Progreso de apenas cinco por cinco, que sirve de cocina, sala, comedor y dormitorio, se le han acumulado tanto que su situación va más allá de un dilema. “Le he perreado mucho y la verdad me afecta no tener para comer”, comentó.

Recuerda que cuando tenía trabajo le alcanzaba para vivir, si no cómodamente, al menos tenía lo indispensable, de hecho a veces con lo que ahorraba hacía tortas y agua de sabores para ir por las calles de su colonia para dárselas a los más necesitados.

No me interesa ser popular en las redes, solamente quiero que me ayuden para que yo pueda apoyar porque hay personas que viven en desgracia y no tienen qué comer señaló

Para obtener algún recurso, Idriz Iván, quien también es entrenador de box, da clases de esta disciplina en el circuito que se ubica en la avenida Xalapa. “No cobro un peso, lo único que les pido que me obsequien un kilo de frijol o de arroz, lo que sea”.

Asimismo, Idriz Aguilar adquirió una desmalezadora para ponerse a trabajar, pero ante esta pandemia nadie lo ha contratado.

Si alguien quiere tenderle la mano a Idriz Iván puede llamarlo al celular 2281014888 o por Facebook personal a nombre de David Omar Aguilar.

Artistas ignorados

“No considerar a la cultura y las manifestaciones artísticas como esenciales es un gran error de quienes llevan la batuta de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México. Hay una política reduccionista de presupuesto”, lamenta Laura Jayme, titular de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien da a conocer que los grupos de esta dependencia no ofrecerán espectáculos públicos en lo que resta de 2020.

En entrevista, explicó que las medidas para ingresar a los centros educativos cuando inicie la “nueva normalidad” serán muy rigurosas, además de que ellos trabajan con agenda, cuando en estos momentos la incertidumbre imperante es no saber ni siquiera cuándo se acabará el confinamiento.

Foto: Cortesía | Laura Jayme

Jayme Barrientos considera que lo que más se conoce de esta Dirección es el servicio gratuito que brindan los artistas a las escuelas que lo solicitan. Sin embargo, aclara que también está el departamento de Programas Institucionales, desde donde se centran en generar videos amables para compartir en redes sociales, así como en reformular y actualizar contenidos “para estar a la altura de las necesidades de los niños del siglo XXI”.

Con la finalidad de hacer contenidos más atractivos, adelanta que iniciarán grabaciones para incorporar elenco artístico a “Español para todos”, clases televisadas que ya existían antes del confinamiento; será a partir de agosto cuando formen parte de la nueva temporada. Asimismo, estrenarán Frecuencia ancestral; actores dirigidos por Sebastián Guigui compartirán radio.

Con información de Maribel Sánchez