Hay incapacidad del Gobierno Estatal ante catástrofes naturales: Senadora

La senadora panista Indira Rosales San Román señaló que el paso del huracán “Grace” por Veracruz puso al descubierto no sólo la incapacidad del Gobierno del Estado para hacer frente a las catástrofes naturales, sino también evidenció una deficiente y nada transparente aplicación de los recursos públicos estatales.

Informó que en junio de 2019, el Gobierno del Estado contrató un Seguro Catastrófico únicamente para atender daños en la infraestructura pública, además el 8 de julio del presente año informó sobre la contratación de un Seguro Agrícola Catastrófico para cubrir 148 mil hectáreas de cultivos como el maíz, frijol, arroz y soya en 177 municipios con mayor incidencia de desastres por eventos meteorológicos.

Manifestó que hasta el momento el Gobernador del Estado no ha informado de qué manera se están haciendo llegar los recursos de estos seguros a las personas afectadas por el Huracán “Grace” tanto en las zonas metropolitanas, como en las zonas rurales y regiones agrícolas.

¿Dónde están esos recursos? Nadie sabe. Los veracruzanos no sabemos cómo se aplican ni dónde o si existen reglas de operaciónIndira Rosales San Román | senadora

Señaló que lo que sí perciben las familias afectadas es que la ayuda no llega, no hay un plan de apoyo real, no hay un plan de recuperación para los campesinos que perdieron su cosecha, ni para los comerciantes que vieron afectados sus establecimientos. “Mucho menos existe un plan de reconstrucción. En pocas palabras: no existe el Gobierno del Estado”, dijo.

Afirmó que por lo anterior en el Senado de la República pidió que el gobernador de Veracruz informe a detalle sobre los recursos correspondientes al Seguro Catastrófico y al Seguro Agrícola Catastrófico supuestamente contratados.

“Que informe dónde está ese dinero porque a los afectados por el Huracán Grace les urge una ayuda planificada y los veracruzanos necesitamos certeza de que los recursos del Estado se estén aplicando de manera correcta”, concluyó la senadora Indira Rosales.