¿Hay luminarias que no sirven en tu colonia? Ahued presentó denuncia

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer que interpuso una denuncia contra quien resulte responsable por la sustitución de un total de 7 mil 23 luminarias y la instalación de mil 117 nuevas luminarias LED en 87 colonias de la ciudad ante las quejas por la mala calidad y para no incurrir en el delito de omisión.

En conferencia de prensa explica que luego de la auditoría que el Cabildo autorizó realizar al contrato que otorgó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), se determinó que las lámparas no se apegan a las normas de calidad, pues han dejado de funcionar al poco tiempo de instaladas.

"Se acaba de presentar una denuncia igual para que el Ayuntamiento no reciba estas más de 7 mil luminarias de pésima calidad, que es un atentado, se tendrían que pagar con los ahorros del consumo de la ciudad durante ésta y la siguiente administración, por no cumplir con los márgenes de calidad nos hemos opuesto a recibir y a firmarle al FIDE la recepción de éstas 7 mil y más luminarias para no caer en un delito de omisión".

Te puede interesar: Un bien común: Así se desarrollan las obras de pavimentación en Xalapa

Señala que van a solicitar la no recepción o el cambio por unas que cumplan con la norma y la calidad y de no ser así, “procesar a que nos repongan las luminarias porque hoy en 87 colonias no podemos nosotros cambiar luminarias. Ha habido reclamos donde nos solicitan que cambiemos luminarias, ellos hacen una reparación, pero a partir del próximo año el Ayuntamiento es responsable de hacer el trabajo de estar reparando una por una".

Expone que, por la baja calidad de las luminarias, “no queremos heredarle a Xalapa que vengan a ensuciar a costa del erario municipal, productos de pésima calidad, no lo merece Xalapa”.

Colocar fibra óptica daña calles

Asimismo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de las empresas responsables de dañar el pavimento hidráulico en diferentes calles de Monte Magno, para la introducción de cables de fibra óptica, sin contar con los permisos correspondientes.

Local Sin finanzas fuertes, no hay resultados en municipios: Ricardo Ahued

Detalla que se hicieron zanjas en diferentes vialidades de esa zona, lo cual ha provocado que las losas del concreto se estén deteriorando y con ello, afectando la circulación vehicular.

"Unas aberturas, hicieron cortes en la zona sin autorización para meter una serie de ductos, quiero hacer del conocimiento que aquí están las denuncias que se han presentado ya contra las o los empresarios responsables por daños a la ciudad", dijo.

Mostrando fotografías refiere que se trata de "un verdadero atentado ofensivo" para Xalapa, pues por un lado están invirtiendo recursos de la ciudadanía para la reparación de baches y pavimentación de calles, y por otro, estas empresas "irresponsables" destruyen las calles.

"Empresas irresponsables sin autorización están llevando a cabo estos cortes, no lo vamos a tolerar".

Ante los cuestionamientos de los vecinos al ayuntamiento sobre su actuación ante esos casos, aclaró que “sí lo hacemos y habrán de liquidar las empresas los daños que están ocasionando”.

Detalló que la denuncia fue presentada ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la FGE, correspondiente al 11 Distrito Judicial con sede en Xalapa.

Local Museo de la Música Veracruzana: Horarios y próximos eventos

Aunque no reveló el nombre de las empresas o empresarios, indicó que detectaron que otra empresa está realizando estos cortes, sin la anuencia de su administración, en otras zonas de la ciudad, lo cual ya se detuvo y se están analizando para proceder jurídicamente contra ésta. "Estamos en el proceso de investigación, hay otro corte que hicieron de banqueta a banqueta en una zona y también tendrá que ser denunciada porque nos dimos cuenta que no tiene ningún permiso. Los daños se tienen que cuantificar, ahorita se harían acreedores a más de un millón de pesos en permutas y permisos, pero el daño está hecho".

Insiste en que su gobierno no es omiso, “estaban reclamando que qué estábamos haciendo y damos la cara de que sí se está haciendo, aquí están las denuncias y vamos a preceder hasta las últimas consecuencias. Aquí está todo (en las denuncias) y tendrán que comparecer".