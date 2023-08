¿Hay más miopía y astigmatismo por uso de celulares y tabletas?

Pese a que cada vez hay más niños con problemas visuales por el excesivo uso de celulares, videojuegos, computadoras y televisores, son pocos los padres de familia que se preocupan y se ocupan de llevar a sus hijos a realizar un diagnóstico de salud visual.

Enrique Mora, encargado del Centro Óptico de Xalapa, explica que es necesario que antes de entrar a la escuela a los niños se les realice un chequeo visual para conocer si requieren anteojos, “porque siempre lo hacen cuando el problema está avanzado”.

Indica que a partir de que los niños comienzan a leer es necesario hacerles un chequeo visual al menos una vez al año, “más cuando están pegados al celular, televisor o la computadora”.

Con tanto aparato tecnológico que se utilizan ahora, siempre pegados a los servicios de mensajería, se gasta la vista más rápidamente. Se hacen más frecuentes los problemas de miopía, astigmatismo o estrabismo por el uso excesivo de la luz blanca.

¿Cómo proteger a niñas, niños y adolescentes de la luz blanca?

Enrique Mora, encargado del Centro Óptico de Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza

La recomendación, comenta, es proteger con micas antirreflejantes que son muy buenas, dado que protegen casi el 90 por ciento de la luz blanca. Ahora hay anteojos con micas especiales que protegen de la luz que emiten todos los aparatos tecnológicos como tabletas, videojuegos y celulares.

Evitan el daño, la resequedad y ardor, que después tiene efectos como dolor de cabeza, dolor de ojos, migraña, hasta cansancio y sueño.

Agrega que cuando se tengan estos síntomas es mejor acudir a un especialista que les pueda recomendar una mica sin graduación, pero con la protección necesaria contra la luz que emiten los aparatos como celulares y computadoras.

En el caso de los niños, comenta que pueden estar atentos a que cuando utilizan el celular lo alejan o acercan mucho a los ojos, es cuando deben atenderlos, o que los ojos les lloran.

¿Cuál es la distancia idónea para ver pantallas?

Enrique Mora comenta que es bueno que los padres de familias verifiquen que cuando los niños estudian, hacen tareas o juegan con un celular lo tengan a 30 centímetros de distancia.

La pantalla de la computadora debe estar a 60 centímetros de la cara para evitar daños mayores

Finalmente, lamenta que la realidad es que los papás optan por darle un celular a sus hijos para que no den lata, “pero si supieran los daños no lo harían más, por eso es bueno saber y protegerse la vista desde que son pequeños y no esperar a que el daño sea mayor”.