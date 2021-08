Hay matrimonios en Xalapa que han durado un día

En Xalapa el promedio de duración de un matrimonio es de no menos de 5 años y si superan esto, llegan por lo regular a los 12 años, reveló el oficial del Registro Civil, José Luis Martínez Corona, quien precisó que el promedio anual de bodas en Xalapa es de poco más de mil 500 por un máximo de 500 divorcios.

Lo anterior, expuso, no quita que haya parejas, que son las menos, que a los 2 días de casados quieren divorciarse.

Leer más: Relaciones tóxicas en parejas, problema que crece

“Los divorcios oscilan entre los 350 y 500 dependiendo el año y las bodas no bajan de mil 500, sí estamos tres a uno, favorables hacia el matrimonio, en Xalapa todavía se cree en el amor. El promedio de la vida en pareja en el municipio es de no menos de 5 años, a los 5 años casi todas las parejas pasan por un estatus como de cierta problemática, pero una vez superado ya vemos el índice avienta otra estadística alta de divorcios, pasados los 12”, dijo.

"Las bodas no bajan de mil 500, sí estamos tres a uno, favorables hacia el matrimonio, en Xalapa todavía se cree en el amor", señalan/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Local El amor en tiempos de pandemia; lo fortalece o lo acaba

Expuso que todavía hay estabilidad entre las parejas que deciden ir por el matrimonio; no obstante, esto no significa que no haya casos de parejas que, a los días de casados, ya están pidiendo el divorcio, lo que pasa en su mayoría cuando la diferencia de edades, es significativa o es gente que no tuvo más de dos meses de noviazgo; de estos se llegan a registrar de 3 a 5 al año.

Hubo uno, que al día siguiente de la boda los casamos el sábado en 2019 y el lunes ya estaban pidiendo el divorcio y eso porque el domingo no trabajábamosJosé Luis Martínez Corona | oficial del Registro Civil de Xalapa

Refirió que, al inicio, cuando se restringieron algunos servicios del Registro Civil como los divorcios; al reabrir, estas solicitudes incrementaron puesto que de uno a dos que había diarios, se llegó a tener siete en un solo día, pero fue una situación temporal.

“Nos dimos cuenta que la mitad de los casos sí se debía a situaciones de problemas familiares que se dieron en la familia, durante la pandemia, y la otra mitad eran divorcios administrativos que la gente estaba esperando o inscripción de divorcios judiciales que ya tenían sentencia de tiempo atrás”.

En Xalapa el promedio de duración de un matrimonio es de no menos de 5 años y si superan esto, llegan por lo regular a los 12 años/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En este momento, el área de divorcios del Registro Civil trabaja de manera normal, y no se tiene registro de que los índices hayan incrementado.