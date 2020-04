Hay poca capacidad funeraria en Veracruz-Boca, de desbordarse la contingencia del Covid-19

Veracruz, Ver.- La zona conurbada Veracruz-Boca del Río no contaría con el espacio suficiente para sepultar o cremar a víctimas de coronavirus, en caso de que la contingencia pueda desbordarse, advirtió la Directora Funeraria Del Ángel, Jaqueline Rivera Durán.

En entrevista, explicó que en la conurbación existen solo seis crematorios, así como tres cementerios en la ciudad de Veracruz, cuyos espacios podrían ser insuficientes en caso de un aumento en el número de muertes de forma drástica.

En la ciudad de Veracruz los cementerios disponibles son el antiguo panteón particular, el panteón Jardín y el cementerio municipal, este último con posibilidad de desocupar las fosas cada siete años.

Mientras que en Boca del Río existen dos cementerios más que cuentan con muy pocos espacios y la mayoría son de familias.

No hay mucho espacio, supongamos que esto se desborde, eso si va ser un grave problema ya que los velatorios no se van a dar abasto, ya que hay seis crematorios aquí en el puerto de Veracruz y los panteones en la ciudad son tres, si esto se desborda no sé qué vamos hacer o qué va hacer el gobierno declaró.

Rivera Durán dijo que por ahora el índice de mortandad por coronavirus ha logrado ser contenido por autoridades del sector salud, debido a la población atendió las recomendaciones para mantenerse en cuarentena, dejar de visitar sitios públicos y guardar la sana distancia.

En el caso de las empresas funerarias, indicó que desde el momento que se emitió la contingencia la Asociación Nacional de Directores Funerarios establecieron un protocolo en todo el país para implementar medidas que evitaran contagios.

Por ejemplo, detalló que cuando es recogido un cuerpo en un hospital de paciente sospechoso o positivo de coronavirus, así como de neumonías atípicas, se usa equipo de protección al personal que consiste en traje aislante, mascarilla, googles, cubrebocas, guantes y botas clínicas.

Del mismo modo, el cuerpo de introduce en dos bolsas y no una, que es sellada con cinta americana, posteriormente se ingresa el cuerpo en el ataúd sin realizar el embalsamiento, por recomendación de la Secretaría de Salud, y se lleva a cabo la sepultura o la cremación, de acuerdo con lo que indiquen los familiares.

Otras medidas que se implementan es que no se permite la velación de estos cuerpos y se explica a los familiares que se trata de una medida para protegerlos a ellos mismos.

Aunque esto último ha generado malestar de las personas, indicó que se busca siempre acompañar a los familiares en el proceso para que puedan entender que la medida es para contener los contagios.

“Cuando van a sepultar el cuerpo no se vela, únicamente se va de la carrosa al ataúd y queda el ataúd sellado, se tiene que sellar por el tema de la expulsión de gases, nosotros platicamos con la familia sobre los rituales que se deben de seguir, la familia debe entender que ahora nos toca a nosotros cuidarlos de cualquier contagio”, finalizó.