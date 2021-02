Hay que aprender a vivir en la incertidumbre, indica filósofo

Xalapa, Ver.- Cada vez que tomamos una decisión lo hacemos bajo la carga de lo que creemos, de cómo nos han educado y de lo que damos como cierto, ¿Pero con ello se toma la mejor decisión?

Genaro Jiménez Bravo, filósofo y docente de educación media superior, señala que para tomar mejores decisiones es necesario desarrollar un pensamiento crítico, y que actualmente la sociedad vive en constante estado de incertidumbre.

“Generaciones anteriores vienen de una sociedad distinta a la de hoy, donde una parte fundamental eran las certezas; por ejemplo, alguien entraba a una empresa y sabía que ahí se iba a jubilar; se vivía en una sociedad de certezas, pero al paso de los años, sobretodo con la revolución informática, ésta realidad comienza a cambiar, y hoy estamos en una sociedad donde lo que abunda es la incertidumbre”, indica.

Jiménez Bravo abunda en que a medida que la sociedad se va volviendo más compleja, las nuevas generaciones se enfrentan a situaciones cada vez de más incertidumbre, donde incluso la desesperanza es un signo fundamental, y todo esto va caracterizando a un nuevo tipo de sociedad para la que hay que preparase.

Señala que lo importante es saber que "no vamos a poder eliminar la incertidumbre, de lo que se trata es de saber cómo enfrentar y vivir con esos estados de incertidumbre, y para ello el pensamiento crítico es fundamental".

“Vivir en la certidumbre — explica el docente— es más cómodo porque no se vive preguntándose qué es lo que pasará ahora; tendemos a querer vivir lo ideal, lo que nos gustaría, pero la realidad es que no es posible, no hay nada que sea seguro”.

Cuestionar la realidad

Genaro Jiménez, autor de guías de estudio escolar para materias de Filosofía y Literatura, indica que en un estado de incertidumbre, el pensamiento crítico nos va a permitir tener herramientas para una mejor toma de decisiones, que implica ir analizando y evaluando cada una de las partes de la situación, todo lo que está alrededor de ella y las implicaciones de lo que se elija.

El pensamiento crítico nos permite ver la realidad y ver que muchas cosas ya no están funcionando y que se requiere ir creando algo nuevo, algo distintoGenaro Jiménez Bravo | filósofo

Señala que “el pensamiento crítico es la habilidad que se va desarrollando para poder discernir y analizar la realidad, y desde esta perspectiva implica a veces ir en contra de las misma creencias que se han ido adoptando, que hemos recibido de la familia, del grupo social al que pertenecemos, y que hemos dado por ciertas”.

Poner en duda lo que damos por cierto es un primer paso para animarse a analizar lo que pasa a nuestro alrededor; las personas, indica el docente, solemos vivir en una burbuja de certezas, de ideas que damos por ciertas porque nos las han enseñado desde la infancia, pero que pueden no ayudarnos a tomar buenas decisiones, pues hacen que nuestra visión sea parcial.

“Se trata de poner en duda todo lo que nos han enseñado y ponerlo entre paréntesis para analizarlo desde una nueva mirada; bajo un análisis de factores puede ser incluso que la decisión que se tome vaya en contra de lo que nos han enseñado”, puntualiza el maestro del Telebachillerato Ixhuatlancillo.

Prepararse para la incertidumbre

Cuando se escucha el término crítica se suele pensar que se trata de estar en contra de algo solo porque sí, pero el pensamiento crítico busca analizar y poner en consideración las diversas variables de un problema o situación para poder decidir mejor.

“Ante un estado de incertidumbre llega un sin fin de información pero que no sabemos si es verdad, y el pensamiento crítico nos ayudará a poder seleccionar qué fuentes de esa información son confiables o verdaderas y nos va a dar la apertura de analizar lo que se nos presenta”.

Indica que se pueden hacer muchas interpretaciones de la realidad, pero estarán en función de cómo percibimos el mundo, y el pensamiento crítico “implica romper con estas formas en que percibimos el mundo y cuestionarme todas esas cosas que estoy creyendo o que estoy aceptando como verdaderas”.

Señala además que “estamos viviendo un momento histórico en el que muchas certezas se van derrumbando, y entonces tenemos que ir pensando en buscar otro tipo de explicaciones, buscar otras certezas y para ello se requiere vivir en un estado de incertidumbre; como dice el sociólogo Edgar Morín, hay que educarnos en la incertidumbre, no rechazarla, porque no va a dejar de estar ahí, se trata de prepararnos para las incertidumbres”.

Jiménez Bravo indica que no se trata de vivir en estado perpetuo de incertidumbre, sino de buscar las mejores salidas a una situación, a tener otras alternativas, y ello puede ir llevando a la persona a ser feliz, no en el sentido romántico sino de bienestar: “El pensamiento crítico es para tener herramientas que te permitan enfrentar la incertidumbre y superarla”.