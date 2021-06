Hay que devolverle la paz a Xalapa, dice Eduardo Carreón

Xalapa, Ver.- El candidato a la alcaldía de Xalapa del partido Fuerza por México, Eduardo Carreón Muñoz, afirmó que su preparación lo distingue del resto de candidatos a la presidencia municipal y que la ciudad requiere un alcalde que esté a la altura del reto administrativo, político, de gobernabilidad y visión.

La creación del primer banco para emprendedoras con un fondo semilla de 50 millones de pesos, lo cual se logrará con la gestión con organismos internacionales que permitirá que no se toque recurso del presupuesto, con el fin de generar la creación de 2 mil nuevas empresas representadas por mujeres y por emprendedores.

También un Complejo Cultural Xalapa y la Ciudad Industrial en la zona de El Castillo, son algunas de las propuestas y consideró que por muchos años a Xalapa se le dejó en manos de quienes han tenido quizá buenas intenciones, pero no resultados por lo que una de sus principales metas es devolverle la paz a la ciudad.

“Lo que me caracteriza es la manera en que siempre he enfrentado los retos, mi compromiso, mi responsabilidad, las alianzas que he generado con diferentes países con los que encabezo el proyecto de agenda 2030 como embajador de paz y que con todos ellos tenemos una meta muy clara que es devolverle la paz a Xalapa, darle seguridad, libertad a nuestras niñas y mujeres para que se sientan nuevamente en las calles”, añadió en entrevista.

Expuso que su fortaleza es la claridad con la que en los últimos 15 o 20 años de su vida, ha demostrado que está preparado para servir, ya que tiene 36 años, es abogado y administrador, y trabaja en su tema doctoral de educación. También, ha escrito seis libros y es el director del Centro Educativo de Veracruz, además de haber sido dirigente estatal del extinto partido Nueva Alianza, dándole, dijo, la mejor votación de su historia, bancada y certeza como partido político.

Expuso que esta es una campaña electoral corta y atípica, pero que para Fuerza por México ha sido una oportunidad para poner en la mesa una agenda política inclusiva y de vanguardia, a la altura de la capital del estado.

Eduardo Carreón Muñoz/Foto: Jesús Escamiroza

Sostuvo que han obtenido una muy buena respuesta de la gente por lo que se dijo satisfecho del recibimiento de lo que están proponiendo y al mismo tiempo consternado por la forma en que se ha dejado a Xalapa 30 años en rezago y falta modernidad, infraestructura y obra pública incluso en la parte educativa.

Agregó que el próximo 6 de junio, es una opción transparente, genuina, auténtica y en rosa que es la que representa a través de Fuerza de México por lo que pidió a la población xalapeña y a los jóvenes que le den la oportunidad de ser un cambio verdadero y real. "Invito a la gente que pintemos a Xalapa de rosa, que busquemos la oportunidad de que Xalapa pueda convertirse nuevamente en la ciudad añorada, que le devolvamos el verdor y que no solamente nuestro ícono sea una araucaria de fierro sino araucarias como las que había antes en todo Lázaro Cárdenas y que volvamos a tener una Xalapa de la que nos sintamos orgullosos y esté a la altura”.