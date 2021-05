Hay que dignificar a las mujeres trabajadoras: Itzel Jurado

Xalapa, Ver.-Quiero ser la voz de todas esas mujeres trabajadoras que no están en el privilegio ni la riqueza y que salen todos los días a trabajar y sacrifican mucho tiempo con sus familias, afirmó la candidata a la alcaldía de Xalapa por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortiz, al pedirle a la población que reflexione su voto para no permitir más del pasado.

En entrevista para Diario de Xalapa expuso que durante esta campaña “de tierra”, ella junto con su equipo, han sido muy bien recibidos en las colonias pues es una ciudadana cualquiera y el ambiente que se vive no es desconocido para ella.

“El trabajar en la colonia, el hablar con la gente; yo siempre ha estado vinculada con la gente durante toda mi vida y mi carrera, así que no son ambientes distintos, solamente es conocer gente nueva, conocer también nuevos lugares porque Xalapa tiene más de 635 colonias, así que para mi también fue una experiencia maravillosa”, dijo.

Local Candidatos a diputación del distrito 11 de Xalapa debatieron

Expuso que, así como la gente le ha abierto las puertas también le han hecho llegar sus reclamos del pasado lo que dio a conocer en el debate con sus contrincantes pues fue portadora de ello.

“Porque hay candidatos que intentan repetir y hay que decirlo hay muchas quejas y mucha inconformidad por ese tema”, añadió.

Jurado Ortiz expuso que entre las principales cosas que las diferencia del resto de candidatos es que es mujer porque ese sector es el pilar fundamental de la sociedad, de los hogares y entornos laborales.

“La mujer sí necesita voz, sí necesita que la gente sepa todo el sacrificio que hacemos todos los días las madres trabajadoras para poder llevar comida a nuestras casas, para poder criar a nuestros hijos porque también se ha creído que nosotros tenemos una sola jornada de trabajo cuando no es así, la casa, los hijos y todo lo que hacemos por ellos, constituyen dobles y triples jornadas y sí quiero ser la voz de todas esas mujeres trabajadoras que no están en el privilegio ni la riqueza y que salimos todos los días a trabajar y sacrificamos mucho tiempos con nuestras familias”, abundó.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Sostuvo que ella, a diferencia de otros candidatos, no está en condiciones de privilegio puesto que tiene un trabajo digno, honesto y con mucho sacrificio como muchas mujeres xalapeñas además de que conoce las normas, facultades y atribuciones del ayuntamiento, pero también las responsabilidades.

“Así que, a diferencia de mis compañeros contendientes, yo sí conozco el marco jurídico, conozco muy bien el tema de las responsabilidades de los servidores públicos y el sistema nacional anticorrupción. También tengo preparación en ese tema y eso me hace muy diferente a todos”, añadió.

Explicó que sus propuestas están basadas en cinco ejes rectores; el primero, es el crecimiento económico porque Xalapa es una ciudad en crisis, además del desarrollo sustentable puesto que ya no se puede pensar en ninguna política pública que no pase por el filtro del cuidado del medio ambiente y el agua.

“También los servicios municipales son un tema de reclamo porque mis compañeros candidatos tiene propuesta que yo respeto, pero que no comparto porque son propuestas sacadas de la realidad, son inalcanzables en lo económico, que comprometen los recursos de las y los xalapeños y yo no quiero hacer eso, yo quiero pensar en solucionar lo más básico que son los servicios municipales de excelencia, que haya servicios resueltos, eso es lo que quiero”, abundó.

Otro punto en el que están basadas todas sus propuestas, subrayó, es la gobernanza y ciudadanía dado que si no hay participación ciudadana y si no se promueve un gobierno abierto donde se incorpore la ciudadanía, no puede haber democracia.

De cara a las elecciones del 6 de junio, expuso que en Xalapa hay una ciudadanía pensante por lo que les exhortó a reflexionar su voto.

“Ya no más del pasado, la realidad demostró que las promesas fueron incumplidas, no hay mejor prueba que la realidad que vivimos así que yo les pediría que reflexionen su voto, que piensen muy bien qué futuro quieren para ellos y sus hijos, y la mejor opción es una persona honesta, trabajadora que transparente recursos, que se apegue a la realidad, y esa persona soy yo, así que invitaría a toda la ciudadanía a votar por mi este 6 de junio”, abundó.