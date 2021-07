"Hay que hacer milagros"; mira lo que han subido precios

Los productos de la canasta básica han incrementado en las últimas semanas hasta en un 30 por ciento de acuerdo con algunas amas de casa, quienes acusaron que aun cuando el gobierno asegura que combate la pobreza, “es la pobreza de sus bolsas porque para nosotros todo está más caro”.

El precio del gas, acusaron, no había tenido un precio tan alto como el que registra actualmente. Y es que, el de 20 kilos cuesta 522.00 pesos; el de 30 kilos: 783.00 y el de 45: mil 174, lo que es impagable para muchas familias.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Esto ha provocado que opten por no comprar tanques completos y decidan únicamente recargar por 100 o 200 pesos, según sus posibilidades.

“Lo que más me ha afectado es el precio del gas, el tanque de 30 ya rebasa los 700 pesos, también se ha notado mucho el aumento en la tortilla. Ahora ya no se compra una despensa completa con menos de 2 mil pesos y no alcanza para un mes entero”, dijo Héctor Guzmán.

Y es que desde inicio de mes se anunció que el kilogramo de tortilla pasaría de 14 a 16 pesos, lo que fue un golpe duro para muchas familias quienes han bajado el consumo. Los empresarios del ramo, han advertido que los incrementos podrían continuar.

El kilo de frijol ronda en los 33 pesos; el de arroz en los 22 pesos; el aceite en 35; el azúcar 22 pesos y la sopa alrededor de 6 pesos; son los precios del arroz y el aceite los que han sufrido el mayor incremento últimamente pues anteriormente el kilo del arroz estaba en 17 pesos y el aceite en 32. El cono de huevo puede llegar a costar hasta 60 pesos, según la marca.

“Todo está mucho más caro pero los salarios y las pensiones no aumentan, el gobierno dice que está luchando contra la pobreza, pero es la pobreza de sus bolsas porque para nosotros todo está más caro, empezando por el gas, también el kilo de tortilla, el cono de huevo, el arroz, etc. y así no hay dinero que alcance”, acusó la señora Aurea Gutiérrez.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En el caso de las verduras, la cebolla cuesta cerca de 20 el kilo; el tomate ronda en los 22 pesos y es de lo poco que bajó o se mantuvo; el chile, que está en 26 el kilo; junto con el aguacate que puede costar hasta en 80 pesos el kilo; son de los que más han tenido incrementos.

Las y los jefes de familia aseguran que con estos precios han tenido que “estirar el gasto y hacer milagros” para que todo rinda el mayor tiempo posible.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“De dos semanas a la fecha se ha incrementado el costo de la canasta básica y limpieza hasta un 30 por ciento más y algunos siendo de marcas propias de la tienda, además del aumento en el cono de huevo y pollo ni decir de las tortillas, ahora hay que hacer estirar el gasto y hacer milagros para que alcance”, dijo la señora Luisa García.

Inflación empuja alza a precios de canasta básica

Córdoba, Ver.- El panorama económico para el segundo semestre del año se torna preocupante debido a la continua alza de precios de la canasta básica y servicios señaló Jesús Adán Castillo Durán, delegado para la zona centro del Colegio de Economistas.

Mencionó el aumento a los precios de productos de la canasta básica y servicios trae consigo la baja del poder adquisitivo a consecuencia de la inflación que se registra especialmente esta última semana en México.

Jesús Adán Castillo Durán, delegado para la zona centro del Colegio de Economistas | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

"Quisiéramos que las cosas mejoraran pero no vemos una política económica estable y lógica, y eso afecta a todos los sectores", expresó.

La creación del Gas del Bienestar dijo son proyectos de sexenio mal pensados, que al final terminarán pagando indirectamente los mexicanos.

Jesús Adán Castillo Durán, dijo es preocupante la inflación que se registra en México en la última semana, donde desde el jueves, el kilo de tortillas se vende hasta en 17 pesos en algunas colonias, el aceite, en 45 pesos el litro; la leche, en 22 pesos, el bolillo, en 2.80 pesos, señaló.

La inflación aunque no se quiera aceptar va hacia arriba, y esto empuja los previos a la alza de alguna manera

Inflación empuja alza a precios de canasta básica | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Con información de Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba