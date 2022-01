Hay que pulir la ley de ultrajes a la autoridad: Cuitláhuac

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que el delito de ultrajes a la autoridad no será derogado, pero sí podría ser modificado.

En conferencia de prensa, señaló que en la Constitución federal se realizó una modificación relacionada con la agresión violenta en contra de una autoridad y, ante ello, se aplicó una reforma a la norma local, “estamos obligados a modificar la ley, lo que se procuró es que no cayéramos en la vaguedad, la imprecisión”.

Mencionó que lo que se debe hacer es “pulir” la ley, “me estoy convenciendo cada día más de que hay falta pulirla, pero no creo que lo conveniente sea nada más derogarla porque sí, delincuentes de muy alto nivel presuntamente fueron detenidos por delitos de ultrajes, están armados y no se dejan detener, obviamente al estar armados van contra los policías”.

Refirió que se han entregado 40 viviendas a familias de policías, integrantes de la Fiscalía General del Estado y policías ministeriales caídos por agresiones de personas que fueron detenidas.

“Tuvimos bajas el primer año, alrededor de 30, lo sé porque les dimos a las familias una vivienda, hay una ley que nos obliga a eso, de alguna manera a ayudarles con la pena que estaban viviendo en ese momento las familias por la pérdida que tenían del proveedor de la familia”, expuso.

El mandatario estatal destacó que al inicio de su administración se recibieron 2 mil 900 policías que se formaron en el régimen anterior, por lo que se pidió que se revisaran los protocolos de actuación de los mismos.

Puntualizó que se analizará la manera en que se impedirá el abuso de los policías y se compagine la situación compleja que existe entre las agresiones de los “delincuentes de alto nivel” hacia los elementos de seguridad, además de que este delito no se aplique en contra de ciudadanos por un delito menor.

“Para mí está clara la ley, si no existe un medio violento no puede aplicarse, supongan que un policía lo hace, no va a pasar más allá del Juez, por eso estamos interesados en que exista una verdadera transformación del Poder Judicial para que exista jueces rectos que hagan las cosas apegadas a derecho y determinen en el proceso lo conducente”, expresó.

En su opinión, los “delincuentes pesados” utilizan los argumentos de violaciones al proceso para “zafarse”.

“¿Cómo atender esta complejidad?, con coordinación entre las instancias, apegados a derechos, haciendo valer el estado de derecho, nosotros reconocer si algo es perfectible, con gusto, claro que sí, pero que no se hable en generalidades y vayamos a cometer un retroceso hacia la impunidad, los Ministerios Públicos siendo puertas giratorias para los delincuentes”, comentó.

Dejó en claro que su encargo como Gobernador es generar seguridad y paz en el estado, por lo que no puede estar cruzado de brazos, “no puedo decir que no se puede, que se va a enojar la opinión pública por el delito de ultrajes, ¿entonces para qué eres Gobernador?, vamos a ver de qué manera podemos mediar, las agresiones eran diarias porque un delincuente no se va a dejar detener y se iban en contra de los policías”.

Al respecto, comentó que el escrito que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a su administración no es una recomendación; sin embargo, se está analizando la respuesta que se dará.

El organismo defensor de los derechos humanos constató abusos de policías y elementos de la Fiscalía General del Estado en el caso de los seis jóvenes detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad.

Al respecto, García Jiménez señaló que responderá en su momento porque se encuentran analizando todas las vertientes del caso.