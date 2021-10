Hay remanente de vacunas, se aplicarían a la población rezagada: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que existe un remanente de vacunas contra Covid-19 en Veracruz, por lo que pedirá a la Federación autorización para inmunizar a la población rezagada.

En conferencia de prensa, indicó que se buscará llevar a cabo este proceso en el norte, centro y sur de la entidad, a fin de que la población que no obtuvo la vacuna cuando le correspondía obtenga una dosis.

“Tenemos un remanente, se lo vamos a comunicar a la Federación para aplicar la dosis a los rezagados, vamos a buscar la manera de instalar las sedes para que quede cerca de la población y no tengan problemas para trasladarse”, dijo.

Especificó que Xalapa será una de las ciudades en las que se instalarán sedes para aplicar la vacuna a la población de todas las edades.

“Hay gente que sí asistió, pero venía con algún síntoma y los especialistas médicos recomendaban que no se vacunaran cuando llegaban con sintomatología similar al Covid, ya no les tocó la segunda dosis o ni siquiera la primera, o cuando iban por la primera no se podía asegurar que hubiera una segunda dosis, en otros casos el empleo, o diferentes problemáticas se presentaron y no recibieron la vacuna”, expuso.

El mandatario estatal puntualizó que, en caso de obtener la aprobación de la Federación, se informará con tiempo a la población las fechas, las sedes y los horarios en los cuales se desarrollará la vacunación.

Recordó que a la fecha se tiene pendiente la aplicación de la vacuna en 50 municipios con las segundas dosis, lo cual se pretende cubrir antes de que concluya el mes de octubre.