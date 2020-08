Hay semáforo naranja en Boca del Río pero Covid-19 está vigente: Alcalde

Boca del Río, Ver.-Tras señalar que en los últimos 15 días los casos acumulados de Covid-19 han disminuido de nueve a cuatro diarios, el presidente municipal de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli llamó a la población a tomar con responsabilidad el cambio de semáforo para poder lograr la nueva normalidad.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el edil boqueño aclaró que el cambio de semáforo de rojo a naranja no significa hacer fiestas, pasear o regresar a la vida de antes, sino que deben continuar con la aplicación de las medidas sanitarias.

“El semáforo naranja no significa poder salir como antes, no significa que el virus ya no este, no significa que podemos hacer fiestas o reuniones, no significa que podemos salir a pasear como si nada hubiera pasado (..) conlleva una enorme responsabilidad conjunta para la sociedad civil, para los comercios y por supuesto para nosotros como ayuntamiento”

Humberto Alonso Morelli | alcalde de Boca del Río

Indicó que el cambio de semaforización permitirá que los negocios no esenciales abran con un aforo del 25 por ciento dependiendo de su giro, que la actividad comercial de la zona se reactive y que muchos trabajadores regresen a sus centros laborales.

Afirmó que como municipio estarán revisando que todos los comercios cumplan con las medidas higiénicas y también pidió a la población seguir cuidándose usando el cubreboca.

Destacó que en los últimos 15 días, los casos de Covid-19 han disminuido considerablemente pues de nueve casos que se presentaban diariamente la cifra bajó a cuatro.

Según el último reporte de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, en Boca del Río hay un registro de 701 casos acumulados, 92 sospechosos y 88 defunciones.

Mensaje del Alcalde de Boca del Río