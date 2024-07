Hay un proceso en Contraloría municipal contra extrabajador del Registro Civil: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que Gerardo, la persona con discapacidad integrante de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas del estado de Veracruz, que se manifestó en Plaza Lerdo para denunciar que fue despedido presuntamente de manera injustificada del Registro Civil, lleva un proceso en Contraloría municipal.

En entrevista evitó hablar de la situación en la que habría incurrido del extrabajador, pues dijo que se merece respeto y que se hace justicia siempre.

“Cuando llegamos y tiene un proceso en contraloría no lo quiero yo ventilar porque me merece mi respeto, se hace justicia siempre y hay un proceso que está en contraloría con información, pero no se puede ventilar cosas que son de un proceso”.

Ahued Bardahuil expuso no poder dar más información, pero señaló que el extrabajador cuenta con su apoyo y respeto.

“Pero estoy obligado, el alcalde, a no cometer errores de omisión y darle el seguimiento que corresponda, pero estaremos atentos a sus derechos humanos y los correspondientes en el tema laboral”.

Refirió que el área del Órgano de Control Interno con las pruebas, tiene que determinar lo conducente y él como presidente municipal tiene que cumplir con la ley.

Gerardo dijo que estaba por cumplir 15 años trabajando y que se desempeñaba como capturista, pero en octubre de 2023 le levantaron un acta administrativa supuestamente injustificadamente.

Narró que fue señalado de haber alterado un acta de defunción con un dato que generaba intereses económicos.

Agregó que fue destituido de su labor por acusarlo de escribir “casado” en lugar de “soltero” en el campo de estado civil de un fallecido, con lo cual, refirió, se abría la posibilidad de cobrar un seguro de vida.