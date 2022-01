Hechos delictivos no son por pelea entre carteles, sino entre bandas del mismo grupo criminal: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que no existe una disputa entre dos carteles en Veracruz, sino que los hechos de violencia registrados en días pasados se generaron por diferencias entre un mismo grupo criminal.

Al ser cuestionado sobre la seguridad de Veracruz y la presunta presencia del Cartel de Sinaloa, luego de la aparición de cuerpos en Ciudad Isla, el mandatario estatal reconoció que el grupo criminal que opera en esa zona es el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Consideró que el video en el que se señala al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de tener relación con un presunto grupo criminal fue un “montaje mal hecho”, ya que la persona que lo señala de presuntamente se su tío no forma parte de las víctimas de Ciudad Isla.

“Por alguna razón se le instruyó a esa bandita que montaran un video, el video es un montaje mal hecho, no sabemos cuál era el fin, eso está investigándose, quien habla dice ser familia del Secretario de Gobierno y no es, dice ser víctima y es cómplice, no está entre las víctimas fatales”, expuso.

Indicó que el video es un montaje que cuenta con varias irregularidades, entre éstas que la mujer que apareció entre las víctimas no aparecen en dicha grabación.

“Se está investigando la razón del por qué se hizo el video con tantas falsedades. El que habla forma parte de la banda que los ultimó. La Fiscalía, al siguiente día, dio con cuatro presuntos responsables de ese hecho, pero, además, obtuvo acceso a dos inmuebles, obtuvo información muy relevante para aclarar el caso”, dijo.

Puntualizó que tanto este hecho como el que se registró en la comunidad de Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, fueron tocados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por lo que se tendrán resultados a la brevedad.

“En efecto tuvimos varios eventos, particularmente dos, tampoco fueron cientos o como quieren decir que en todo el estado, en uno de ellos fueron nueve y, en otro, cuatro víctimas de homicidio, entonces inmediatamente, como lo hemos hecho con cualquier tipo de homicidio se tomó el tema en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz”, expuso.

Manifestó que en el reporte de lo sucedido la Fiscalía General del Estado le dio a conocer sobre los avances y las líneas de investigación que existen.

“El caso de las nueve víctimas se ha avanzado y lo primero que se vislumbra es que se descarta que sea una pelea de un cartel contra otro, no hay una disputa entre dos carteles, sino al interior de un cartel entre dos bandas, una quizá con mayor fuerza se va sobre otra, obviamente en ese reacomodo o venganza se generan estos hechos porque sí se corrobora que varios de los que fallecieron en el hecho estaban ligados o tenían relación con una de las bandas”, comentó.

Asimismo, puntualizó que por ambos casos se investigan las directrices del motivo para saber quiénes son los culpables, basándose en sus antecedentes y las acciones que han realizado en los últimos años.

“Eso lo hace la Fiscalía y cualquier investigador, si tienes el motivo y tienes que es lo que hacía la víctima puedes dar con el culpable, esas investigaciones las hace cualquier Fiscalía que quiera resolver el problema, se analizan las circunstancias de la víctima, quienes lo rodeaban y la motivación. Se trata de bandas pequeñas. Sí son del Cartel Jalisco Nueva Generación, que predomina en esa región”, agregó.