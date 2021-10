Héctor Quintanar levanta la mano para la dirigencia estatal de Morena

Xalapa, Ver.-El consejero estatal y fundador de Morena, Héctor Quintanar García, señala que podría buscar la dirigencia de Morena en el estado y que es necesario que los procesos se transparenten.

“Queremos que haya transparencia, que se amplíe y se transparente el método, que no sean formas unilaterales donde incluso a la ciudadanía estamos mandando una imagen de que no somos incluyentes y que se repiten los mismos procesos de antaño a través del voto corporativo y ya está definida la decisión”.

Explica que si sus compañeros de partido le dan la oportunidad él estaría buscando la dirigencia de ese instituto político en el estado.

“Además esa es una de las cosas que queremos dejar en claro, que las aspiraciones no todas son ambiciones como las quieren hacer creer”.

Expone que él nunca aceptaría un cargo dentro del gobierno ni estatal ni federal, “a mi no me interesan esas situaciones y no porque crea que no tengo capacidad para eso, tendría capacidad para eso y más, pero mi interés está aquí en el partido, en terminar esta obra que iniciamos y que continúa nuestro presidente”.

Refiere que el gobierno de México es de izquierda porque está con las causas justas, los menos protegidos y las comunidades indígenas para equilibrar la economía mundial.

“Tenemos que buscar los espacios para que estemos trabajando en armonía, no puede ser posible que, a la militancia, los fundadores o la misma sociedad le quieran hacer creer que Morena está despedazada, que son escombros, que no sirven nuestro padrón, que no existe el partido, eso no es cierto”.