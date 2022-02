Héctor Yunes defiende el Movimiento por la Justicia, le responde al Gobernador

El priista y dirigente de Alianza Generacional, Héctor Yunes Landa, aseguró que el Movimiento por la Justicia no necesita de acarreados, ni utilizar recurso público para cumplir con su función, tal y como, aseguró, sí se hizo con el foro sobre la Reforma Eléctrica.

A través de sus redes sociales respondió al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien criticó la movilización que realizaron los partidos de oposición en la plaza Sebastián Lerdo el fin de semana pasado.

Local Dante, Pepe Yunes, Julen y Héctor Y. se unen en movimiento por justicia









En conferencia de prensa, el mandatario señaló: Veo más gente en la cola de las tortillas que en la movilización que hicieron. Esto en torno a la presentación del Movimiento por la Justicia, en el cual participaron Dante Delgado, el diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla; el senador del PAN Julen Rementería, el dirigente de Alianza Generacional, Héctor Yunes, y la senadora del PAN, Indira Rosales.

Ante ello, el priista manifestó que el movimiento los une y se busca justicia, no tortillas.

"Tres diferencias entre nuestro Movimiento por la Justicia y el foro sobre reforma eléctrica de Morena: nosotros sí sabíamos a lo que íbamos; no acarreamos a nadie, tampoco gastamos un centavo de dinero público; el movimiento nos une, no nos divide. Buscamos justicia no tortillas", expuso.