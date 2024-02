Sí tenemos memoria, pero era necesaria alianza con PAN y PRD para "sacar a Morena": Héctor Yunes

Xalapa, Ver.-El priista Héctor Yunes Landa afirma que para "sacar a Morena de Palacio" se tiene que conciliar, acordar y ceder con el resto de partido de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz", lo que no significa que no tengan memoria.

De esa forma subestimó la rivalidad histórica entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), lo mismo que con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Te puede interesar: Registro de candidaturas a la gubernatura será a finales de marzo

“Nuestro adversario natural histórico del PRI ha sido el PAN y por ello ha habido las confrontaciones más fuertes en la historia. Ahora vamos juntos, vamos, contra Morena, PT, Verde, bueno, contra Morena y los que se le peguen pero estamos en otra circunstancia, no es el caso de un personaje, es un representante de otro partido con el que vamos juntos y con el que tenemos acuerdos ya y tenemos que ir así para ganar esta elección”.

¿Por qué el PRI no puede ganarle a Morena solo?

En entrevista insistió en que era necesario tomar a acuerdos, pues de otra manera no podrían ganarle al partido en el poder.

Local "Llamativo" silencio de Cuitláhuac García sobre proyecto Acueducto Pánuco: Yunes Zorrilla

“Las cosas no se olvidan y yo tengo muy buena memoria, muy buena memoria, pero tienes que conciliar, tienes que acordar, de otra manera no podríamos sacar a Morena de Palacio, tendremos que hacer esfuerzos de ceder unos y otros para ponernos de acuerdo, tal y como se negocian las diputaciones”.

Asimismo, cuestionado sobre las críticas acerca de que personas con el apellido Yunes volverán a contenderán por cargos de elección popular como es el caso de José Yunes Zorrilla a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez al Senado y Miguel Ángel Yunes Linares como suplente de este último, dijo que éstas son válidas, pero que la obligación de los partidos es impulsar a quienes tengan mayor posibilidad de ganar.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“La crítica se vale, digo los entendemos, pero a ver: no importa si eres Yunes, García o Pérez. Si en la encuesta sales arriba de otros contendientes porque es la obligación de los partidos impulsar a quienes tienen esa posibilidad. Tú no estás en un buen posicionamiento en encuestas porque quieres o porque pagas a una empresa de redes sociales, eso es mentira”, expone.

En ese tenor, dijo que ye “limó asperezas” con su primo Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz quien ahora busca la Senaduría como suplente.

Te puede interesar: Partido del Trabajo apoyará a Rocío Nahle en la próxima elección

“Sí, claro, me he reunido con ellos. He platicado con ellos, sí tuve la oportunidad de saludar a Miguel Ángel, a mi primo en un restaurante”.

Reconoció que hay casos en que la política distancia a las propias familias, como su caso y el de Yunes Linares, pero que siempre hay capacidad de reencuentro.

“La verdad es que lamentablemente la política, hay que reconocerlo, a veces raspa hasta con la familia es lamentable esto, pero también de la manera de la misma manera como te raspas, también hay la capacidad del reencuentro”, abundó.