¿Abandono? Salida de militantes del PRI no significa desbandada: Héctor Yunes

El exediputado federal, Héctor Yunes Landa aseguró que la renuncia de militantes al PRI no significa una desbandada ni una fractura.

En entrevista, indicó que ninguna persona puede apoyar el proyecto de gobierno actual porque ha fallado y dañado a la población.

"Todos son mis amigos, no tengo ningún cuestionamiento a su decisión, no la comparto, yo creo que la pelea se debe dar desde adentro, entiendo su molestia, me han explicado sus razones, tomaron una decisión, pero creo que lo único que no podemos hacer como mexicanos y veracruzanos es apoyar a lo que nos ha fallado, a lo que nos ha faltado y llevado al país a un abismo, a un acantilado", expuso.

En su opinión, los políticos no pueden unirse a un trabajo que ha dañado por años al país.

"Muchos se van a ir y otros se van a quedar, tal vez los que tengan programas sociales, pero que quede claro que los programas sociales los creamos nosotros y los vamos a mejorar en coalición con el PRD y el PAN", dijo.

Consideró que los cambios en todos los partidos políticos se generan conforme a las decisiones personales, lo cual se debe respetar.

"Yo no creo que haya una desbandada, además de que ya se esperaba porque lo habían anunciado, los que renunciaron tomaron su decisión, eso es común, una senadora ya se fue a MC, una senadora de Morena se fue al PRI, todos tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones de la mejor manera posible", comentó.

El exdiputado federal, Héctor Yunes Landa aseguró que la renuncia de militantes al PRI no significa una desbandada | Foto: Ilse Huesca | Cuartoscuro

Asimismo, manifestó que se logrará formar la alianza con la que se busca ganar la gubernatura en 2024.