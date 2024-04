"No ha pasado nada", teme hija de María Elena Ferral que el caso "se caiga"

A cuatro años del asesinato de la periodista María Elena Ferral, su hija María Fernanda de Luna Ferral dijo temer que en el último tramo del gobierno estatal el caso se caiga y quede impune.

Al protestar afuera de Palacio de Gobierno acusó que no hay avances en la investigación y que hay errores de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) que permitieron la liberación de uno de los nueve detenidos por el homicidio.

Por ello, una vez más, pidió que se haga justicia en este asesinato ocurrido el 30 de marzo de 2020 en Papantla , pues acusó que hasta ahora el Gobierno del estado no ha atendido su demanda.

“No ha pasado nada, no he recibido noticias, no sé qué está pasando, no sé por qué se cayó el caso. No sé si están siguiendo otras líneas de investigación”, abundó.

¿Cuándo quedó libre uno de los detenidos en el caso de María Elena Ferral?

Asimismo, recordó que el pasado 28 de febrero uno de los detenidos fue liberado al lograr un amparo y que además de esto el autor intelectual del crimen sigue prófugo.

“Vengo a pedir justicia para mi madre a cuatro años de su asesinato. El 28 de febrero liberaron a un presunto autor material y no queda otra más que seguir exigiendo justicia, que nos escuchen y nos atiendan y nos reciban (…) El autor intelectual sigue prófugo de la justicia y faltan dos órdenes de aprehensión por cumplirse”.

Luna Ferral dijo que existe el temor de que el caso se caiga y todos los detenidos salgan de prisión por lo que aseguró que no dejara de levantar la voz.

Añadió que desde el asesinato de su madre vive con miedo y no ha podido realizar su trabajo como periodista libremente por el temor de que también sea agredida.

“El temor es que se caiga el caso porque si ya pasó una vez puede volver a pasar. Me duele y me revictimiza porque lo único que quiero saber es por qué mataron a mi madre y me la quitaron de esa forma. Estoy mal físicamente, emocionalmente, económicamente, yo ya no puedo seguir trabajando normalmente como periodista”.

Insistió en su llamado de que los familiares de periodistas asesinados y que sean escuchados pues recordó que la última reunión con la red de familiares ocurrió hace un año y las promesas que les hicieron entonces no se cumplieron.

"No tengo respuesta del Gobierno del estado, la última vez que nos recibieron como red fue hace un año, nos hicieron muchas promesas y no se han cumplido, seguimos esperando las disculpas públicas de parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para todos los periodistas asesinados en el estado”, dijo.