"No dejo de buscarte"; hija de pareja desaparecida en Poza Rica publica emotivo mensaje

Xalapa, Ver.- Desde los primeros días de mayo se dio a conocer la historia de la familia de Rebeca Rodríguez cuyos padres fueron reportados como desaparecidos el 8 de abril de 2024, tras salir de su hogar con la intención de vender un vehículo a un posible interesado; la pareja no regresó con su familia.

Desde entonces la joven junto con sus hermanos han pedido compartir la foto de sus padres Emma Lucía Bandala Herrera y Santiago Rodríguez Navarro de quienes al día de hoy se desconoce su paradero.

La familia no ha cesado en su búsqueda y a un mes y días de que ocurrieron los hechos, hay avances en las investigaciones como la localización de la camioneta Nissan Pathfinder en la colonia División de Oriente, en el municipio de Poza Rica donde supuestamente iban a ver a un posible comprador del vehículo.

Asimismo la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el pasado 7 de mayo de 2024 dieron a conocer la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el caso; hasta este momento son los únicos datos dados a conocer por las autoridades pues el caso se desarrolla con hermetismo, señalaron.

Este 10 de mayo, conocido en México como el Día de las Madres, Rebeca uso nuevamente sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje donde le pide a sus amigos y familiares no dejar de apoyarla a compartir cualquier dato sobre sus padres y su paradero:

"Este 10 de mayo no lo festejo"

“Mami, se que algún día leerás esto, quiero que sepas que no dejo de buscarte, que te tendré de nuevo conmigo y mis hermanos, que te abrazaré de nuevo igual que a papá , este 10 de mayo no lo festejo porque hoy me falta lo más importante de mi vida que son ustedes” compartió en su cuenta @rebeca.rdz19 acompañada de una foto al lado de su mamá.

Señala que se siente con fuerza para continuar con la búsqueda, pero que este día no lo celebra pues le falta lo más importante de su vida.

Recordar que la joven posteó un video donde solicitaba también al Presidente de la República y al Gobernador de Veracruz sumarse al apoyo de la búsqueda de sus padres, mismo que se hizo viral 24 días después de la desaparición de sus padres llegando a ser noticia a nivel nacional.