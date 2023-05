Hipólito dice que instruyó a Ricardo Ahued para que reclamara por luminarias

El exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reiteró que antes de dejar la administración se le “instruyó” al presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil que “reclamara” por las luminarias en mal estado que contrató la Secretaría de Energía a través del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) y que, dijo, no son su responsabilidad.

“Las luminarias que están en tela de juicio, son unas que contrató la Secretaría de Energía a través del FIDE, nosotros hicimos ver, antes de dejar la administración, que esas lámparas estaban mal y se le dejó el mensaje al nuevo alcalde de que esas lámparas estaban mal”, enfatizó.

¿Qué dijo Hipólito Rodríguez sobre las lámparas?

En entrevista remarcó que incluso señaló que se le dejó la “instrucción” de que reclamara porque esas lámparas no cumplían con la normatividad. “Las que nosotros hicimos, las que nosotros contratamos como gobierno municipal, esas no tienen problema, esas están perfectas porque fue una licitación muy vigilada y hay garantía de que esas están bien, las que están mal son las que contrató la Secretaría de Energía a través del FIDE y eso fue lo que se instruyó a la nueva alcaldía, ‘se le dijo ten cuidado porque esas lámparas están mal, no permitas que se sigan instalando’.

Recordó que su gobierno contrató cerca de 10 mil luminarias y todas están cumpliendo su función, por lo que no se tiene ningún problema con estas en este momento.

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable por las luminarias LED en 87 colonias de la ciudad ante las quejas ciudadanas por la mala calidad y que contrató el FIDE.

Rodríguez Herrero, además, señaló que se están realizando todas las solventaciones necesarias por las observaciones que hubo en su gestión y advirtió que quien haya hecho un uso inadecuado de recursos tendrá que responder por ello.

“Mi equipo está resolviendo las solventaciones que son necesarias, quien haya hecho algún manejo inadecuado de recursos tendrá que ser sancionado, pero yo confío en que todos ellos van a solventar las observaciones”.

El exalcalde dijo que no ha tenido dialogo con el presidente municipal pero sí con personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) para ir solventando todos los temas.