¡Sus manos vuelan! Antonia se dedica a hacer tortillas desde hace 35 años

Con más de 35 años de práctica en hacer tortillas a mano, Antonia Luna Costa llega a Xalapa cada mañana para trabajar en un negocio donde elabora un mínimo de 200 piezas, entre gorditas, picadas, tacos y quesadillas, cada día.

Ella que vive en la población La Concepción, municipio de Jilotepec, dice que desde pequeña su mamá la enseñó a “echar tortillas” y pues no le cuesta nada elaborar cientos de piezas cada día; en un minuto puede hacer hasta dos, dice orgullosa.

¿Cómo inicia el día de Antonia Luna?

Todos los días muy temprano sale de su hogar en “La Concha” para estar a las 8 de la mañana en la zona de Los Lagos para llegar a su trabajo “Gorditas Anita”; ha trabajado en otros oficios como en los quehaceres del hogar, pero le gusta más hacer tortillas.

A Antonia le hace feliz su trabajo

Explica que desde niña las hace “y no me duelen las manos, ni nada, es cuestión de práctica y puedo hacerlas rápido y bien”. Antonia, de 43 años, expone nunca ha contado las tortillas que hace cada día, “pero son muchas, porque también hago gorditas de frijol, quesadillas y empanadas, todas sin utilizar prensa, todas a mano”.

Explica que le gusta hacer las tortillas, por eso le agrada su trabajo y lo hace feliz, me gusta participar en todo el proceso, “desde que se cuece el maíz, se le pone la cal y se hierve para hacer el nixtamal, aunque no hace ella el proceso en el que trabaja, pues lo conoce porque en su casa se sigue haciendo así”.

Es un proceso largo y no tan fácil porque hay que darle su punto para que las tortillas estén suaves, “de lo contrario salen duras”.

Las tortillas las hace como las piden los clientes, grandes y delgadas y chiquitas, todo como les gusten. O también depende de que sea para picadas, empanadas o quesadillas, cada una tiene un tamaño especial.

Ella está habituada a hacer tortillas todos los días, “las hago muy rápido y no me duelen las manos, las hago de lunes a domingo, todos los días debe trabajar, porque la necesidad económica es grande y hay que trabajar”.

Dice que le pagan por día, pero prefirió no decir cuánto, no por las tortillas que hace. Siempre ha trabajado en negocios haciendo tortillas, “nunca las he vendido yo directamente”, expone.