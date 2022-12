Historia de vida: Antonio Di María te aconseja para convertirte en empresario

Veracruz, Ver.- Originario de Sicilia, Italia, los primeros meses de su estancia en Veracruz sobrevivió como comerciante ambulante, taquero, reconocido pizzero hasta convertirse en un gran empresario del ramo hotelero quien asegura que con disciplina, orden, ahorro y sin afectar a nadie se puede crecer laboral y económicamente.



Antonio Di María Giammanco conoció el puerto de Veracruz durante sus viajes como capitán de barco y quedó maravillado de este municipio.

Después de muchos años navegando por ahí de 1984 decidió establecerse en el puerto de Veracruz donde inició como vendedor ambulante cuando tenía entre 23 a 25 años.



“Yo era capitán de barco así fue que conocí Veracruz, me gustó mucho así que por el 85 decidí venir para quedarme, me dije voy a buscar mi suerte y mi fortuna en México, lo primero que empecé a hacer fue dedicarme al ambulantaje, estuve cerca de siete meses vendiendo en la calle de Independencia, en el Tianguis de Boca, vendía prendas de vestir, trajes de baño, aretes, maquillaje, pintura de labios, joyería, recuerdo que vendía unas camisas de la marca Titico fueron muy famosas y salían muy buenas”, expresa.

Meses más tarde aprendió el oficio de taquero por lo que aprovechaba las ferias ganaderas tanto en Veracruz, Poza Rica y Tuxpan para ofrecer sus servicios.



Recuerda que justo en su estancia en Poza Rica se encontró con otro italiano quien lo animó a que en vez de tacos vendiera pizzas.



“En Poza Rica tuve la suerte de conocer otro italiano, él era de Cerdeña y me dijo que sería bueno que yo empezará a hacer pizza, yo no sabía mucho de eso, pero me dijo que me iba a ayudar, me enseñó a hacer pizza y yo empecé a armarme de todo el equipo, mesas, cuchillos, cuando tuve todo ya fue que la puse, Poza Rica me gustaba pero me gustaba más Veracruz así que la puse aquí” menciona.

¿Nace uno de los primeros restaurante italianos en Veracruz?

Fue así como nació la pizzería “Piro, Piro D´Antonino” uno de los primeros establecimientos de comida italiana en Veracruz ubicado en la calle de Arista frente al callejón de la Campaña en el mero Centro Histórico de Veracruz.



Destaca que la primera pizzería inició con apenas unas ocho sillas para atender a los clientes, pero gracias al sazón y al buen trato empezó a tener éxito y se fue expandiendo que le permitió abrir otra sucursal en la avenida de Washington y una más en la avenida Cuauhtémoc.



Diez años más tarde decidió poner punto final al negocio de las pizzerías y decidió probar suerte en el área del reciclaje, negoció que consolidó en Veracruz y se extendió hacía Emiliano Zapata y el estado de Tabasco.

Refiere que generó afectaciones porque se tuvo que suspender el trabajo por algún tiempo, pero asegura que "aguanto vara" y a la fecha de hoy continúa con el negocio.

Nace el hotel Mare Nostrum

Destaca que mientras abría su camino en el rubro del reciclado donde se convirtió en uno de los más grande del sureste desde Puebla hasta Cancún inició el sueño de construir el Mare Nostrum, un hotel con arquitectura basada en Roma, Italia ubicado en la comunidad de Mata Uva.



“Veracruz ha sido como el paraíso, es un mundo de oportunidades, pero trabajando, siendo disciplinado, ordenado yo gracias a Dios todo lo que he hecho, lo he hecho sin haberle quitado a nadie el pan de la boca de sus hijos, a nadie le he quitado para que yo lo tenga, todo me lo he ganado a pulso”, puntualiza.