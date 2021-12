Historias de fe: "le pido a la Virgen que me sane"

Con su esposa de un lado y su bastón en el otro, don Teléforo Gabriel subió una a una las escaleras del atrio de la Basílica Menor de El Dique. Fue su fe la que lo ayudó a llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe y estando ahí oró para pedirle que le quite el mal que lo aqueja.

Junto a su esposa, el hombre de oficio jardinero explica que desde hace varios meses no puede salir de su casa y que tuvo que dejar de trabajar debido a que su rodilla derecha “dejó de servir” y que lo mantiene con un dolor punzante que no puede aliviar.

-Fue difícil llegar hasta acá arriba no crea, las escaleras me costaron mucho trabajo pero me apoyé en esto.

-En su bastón?

-No. En mi fe

La pandemia del Covid-19 complicó su situación ya que ni inyecciones ni pastillas logran disminuir el dolor que siente al caminar. Es por ello que este año, la petición de ambos fue que el recobre la salud para que sigan con la tradición de acudir cada año al recinto católico a dar gracias.

“Hay momentos en que me arde como chile el movimiento de la rodilla pero sabe, yo tengo mucha fe en que voy a poder volver a caminar sin este ‘garrote’ y eso es lo que le voy a pedir”.

Frente a las puertas de la iglesia, donde tuvo que parar para recobrar un poco de energías, cuenta que en esta ocasión decidieron adelantar un par de días la visita a la Virgen de Guadalupe ya que quisieron evitar las aglomeraciones de otros años.

Hay que aprovechar ahorita que no hay tanta gente y además mi esposa descansa y es más fácil para ambos venir

Cumplen con la presentación ante la Virgen, piden salud

La pandemia del Covid-19 interrumpió la tradición de acudir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos durante todo un año para la familia de María, César y Alondra. Sin embargo, ante el anuncio de que este 2021 si habrían festejos guadalupanos es que decidieron adelantar la fecha y acudir con la pequeña Alondra vestida de “indita”. “Venimos a darle las gracias por el bienestar de mi niña y por lo que nos ha dado. Es darle gracias lo que nos mueve”.

La pandemia del Covid-19 interrumpió la tradición de acudir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos durante todo un año para la familia de María, César y Alondra/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Con un ramo de flores en la mano y su pequeño cubrebocas, la niña de 4 años fue presentada nuevamente ante la imagen de la virgen en la Basílica Menor de El Dique, sus padres agradecieron la salud recibida y pidieron por otro año bajo su amparo. "Nosotros somos de aquí de Xalapa por eso decidimos venir desde hoy para evitar las saturaciones de gente por esto de la pandemia y el virus".

Este viernes inicia operativo

Aunque de manera formal las peregrinaciones comenzaron desde el pasado sábado, se espera que la mayor afluencia de visitantes y peregrinos en la iglesia xalapeña se de a partir de este viernes 10 de diciembre. Miguel Jerónimo Carmona Portilla, coordinador del grupo de Orden de la Basílica Menor de El Dique, detalla que en promedio se espera recibir a cerca de 30 mil personas, la mayoría de ellas durante hoy y mañana.

Explica que durante la madrugada de este viernes comenzará la instalación de negocios ambulantes por lo que se montará un operativo vial y de seguridad. Adicional a esto, detalla, se contará con el apoyo de Protección Civil quienes resguardarán el orden en los alrededores del recinto católico. “Ya arranca el operativo, ya tenemos desde el fin de semana presencia de policías en las calles pero a partir de este viernes es cuando se instala todo”.

En medio de la pandemia del Covid-19, el encargado precisa que esta situación sí ha influido en el flujo de personas, y es que, la llegada ha sido significativamente menor que otros años. “Este asunto de la pandemia si está impactando (...) la fe se mantiene a pesar de esta pandemia aunque es claro que no tenemos el total de la gente que teníamos antes”.

Aunque de manera formal las peregrinaciones comenzaron desde el pasado sábado, se espera que la mayor afluencia de visitantes y peregrinos en la iglesia xalapeña se de a partir de este viernes 10 de diciembre/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Carmona Portilla dio a conocer que se están atendiendo todas las recomendaciones sanitarias por lo que las y los peregrinos que lleguen deben entrar en orden, respetar la distancia con otros grupos, portar en todo momento su cubrebocas, aplicarse gel y pasar por un filtro donde se verifica su temperatura corporal al momento de su ingreso. “Esperamos que la gente respete porque si hay quienes se molestan porque les pide uno cubrebocas o gel. Dicen que ya pasó esto pero no es cierto, aquí vamos a seguir cuidándonos entre todos”.

Motociclistas visitarán a la Virgen en la Ermita de Acultzingo

Orizaba, Ver.- Con fe y esperanza, Diego Trujillo, motociclista del grupo “Muñecos Biker”, viajará el sábado 11 de diciembre por la noche junto con más de mil pilotos hasta le Ermita de Guadalupe, en las cumbres de Acultzingo, para pedir a la Virgen Morena que los cuide en carretera, les dé salud y nunca falte el sustento en los hogares.

Vamos con devoción a venerar a la patrona y protectora en viajes, correrías y rodadas que realizamos durante el año que termina

Comentó que esta peregrinación es una tradición que cumple 52 años, y gracias a la procesión tenemos la oportunidad de dar gracias a la Virgen de Guadalupe por otro año más de vida. En la Ermita, pedimos a la patrona de México que bendiga a todos los compañeros y sus familias.

La Ermita pasó a ser parte de la Parroquia de Acultzingo / Foto: Cortesía | Ángel Alarcón

Recordó que la procesión de motoristas sale de Córdoba a las ocho de la noche, pasa por Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza, hasta llegar a ver a la Virgen en la Ermita de Acultzingo.

Comentó que esperan la peregrinación en Escamela para unirse, y así lo hacen en cada población, los motociclistas se integran a la caravana para llegar hasta la Ermita de Acultzingo. La recomendación es que llenen el tanque de gasolina, cumplan los protocolos de seguridad en la carretera y usen cubrebocas.

Se estima que llegan más de 30 mil guadalupanos / Foto ilustrativa: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Otro de los fieles devotos, don Luis Jazmín Gámez, de 82 años edad y vecino de la cabecera municipal de Acultzingo, platicó que cada 12 de diciembre junto con su familia visita a la Virgen de Guadalupe en ese lugar, para pedir por la salud y bienestar de hijos y nietos.

La historia de la Ermita de Acultzingo

Esta Capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe se construyó en 1950 a iniciativa de don Amando Aguilar Merino, debido a un milagro. Por el favor recibido prometió construir el nicho en las peligrosas Cumbres de Acultzingo.

Relatan que el milagro que se trasmite de generación en generación fue que, en tiempos postrevolucionarios, Amando fue emboscado, herido y detenido, por federales. Un general que apodaban “Tapajudas”, famoso por su maldad, resulta que le perdonó la vida, fue entonces cuando prometió edificar el nicho.

Esta Capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe se construyó en 1950 / Foto: Cortesía Diego Trujillo

Por recomendación de su esposa, Amparo de la Fuente Terán, empezó a buscar el sitio adecuado para levantar la capilla y, como frecuentemente ocurrían accidentes en las cumbres, decidieron construirla en el cerro y ofrecerla a la Virgen de Guadalupe.

El pueblo y los devotos se unieron, nombraron el comité para reunir fondos y los primeros que cooperaron fueron chóferes de la compañía de transporte “Alas de Oro” y camioneros de la cervecería Moctezuma. Así, iniciaron las peregrinaciones que forjan la tradición de darle gracias cada año a la Patrona de México.

El año pasado, debido a la pandemia, no se permitieron peregrinaciones / Foto ilustrativa: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Con el paso de los años, la Ermita pasó a ser parte de la Parroquia de Acultzingo.

Por la pandemia, el año pasado no hubo peregrinaciones

El año pasado, debido a la pandemia, no se permitieron peregrinaciones, pues llegaban miles de personas. Este año sí las habrá, aunque con ciertas restricciones pues la pandemia continúa.

El 11 de diciembre a las 6 de la tarde, la Guardia Nacional cerrará la circulación vial en el tramo federal Ciudad Mendoza - Puebla, para permitir el acceso a los peregrinos que llegan a ese lugar caminando, en bicicleta o en moto. La circulación vial se reanudará el domingo 12 al medio día o hasta que terminen las peregrinaciones.

En esta ocasión, aunque sí se permitirá el acceso a los peregrinos, no se llevarán a cabo misas, únicamente personal que brinda su servicio en la Parroquia San Juan Bautista, de Acultzingo, que es quien está al pendiente de la Ermita, estará en la Capilla informando a quienes llegan en procesión cuáles son las indicaciones a seguir, entre ellas: no rezar el Rosario para evitar que los devotos se aglomeren en el espacio, que es pequeño.

La Ermita pasó a ser parte de la Parroquia de Acultzingo / Foto: Cortesía | Ángel Alarcón

Llegan más de 30 mil guadalupanos

De acuerdo al reporte de Protección Civil de Acultzingo, se estima que llegan más de 30 mil guadalupanos, una caravana de mil motociclistas, decenas de ciclistas, y gente a pie llegan desde municipios de la zona centro de Veracruz.