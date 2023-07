Alegría y tristeza en resultados de admisión de examen UV

Una gran alegría, pero también una fuerte decepción vivieron ayer miles de aspirantes que presentaron el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana, al darse a conocer los resultados.

Con tan solo 13 años, Emiliano Martínez Vázquez, logró el primer lugar en el ciclo de iniciación para saxofón en la Facultad de Música de la UV, él estudia el segundo año de secundaria en la Escuela Secundaria Federal número 5, de esta ciudad.

¿Dónde inició sus estudios Emiliano?

Emiliano comenzó a estudiar música en el Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI) de la UV, donde tocaba la trompeta, terminó los 4 años con ese instrumento y de repente empezó a gustarle el saxofón, así que como ya estaba avanzado, solo hizo el cambio.

Explica que fueron dos días de examen el primer día fue práctico de ejercicios, el segundo fue de solfeo que es una evaluación que se aplica a todo aspirante a la Licenciatura en Música, para evaluar sus conocimientos y habilidades, tanto en el solfeo como en el instrumento musical que desea estudiar. “El examen lo sentí fácil porque había sido preparado por unos buenos maestros y había estudiado todo, así que ahora estoy muy emocionado por llegar a mi nueva escuela”.

Señala que continuará estudiando la secundaria, porque pasa a tercer grado, “pero será hasta que conozca mi plan de estudios que tomemos decisiones en mi familia”, dijo.

Su papá, Francisco Martínez, expresó el orgullo para su familia el que haya logrado el mejor lugar, “pero será un reto en el que apoyaremos a Emiliano para que su vida universitaria sea exitosa”.

Del nervio a la felicidad, así lo vivió Izamal

La noche del jueves y madrugada de ayer viernes, Izamal Elizabeth Martínez Ramírez despertaba a cada rato, porque estaba nerviosa por saber cómo sería su futuro profesional, “la verdad es que despertaba a cada rato, y revisaba la página web de la UV, pero no cargaba, hasta que pasadas las 4 horas, logré entrar y saltar de gusto de que si había obtenido mi lugar”.

El nerviosismo se convirtió en felicidad cuando la joven descubrió que sí logró un lugar en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, para la carrera de Biología de la UV, ella es estudiante del CBTIS número 13, de esta ciudad.

Confesó que los nervios de los últimos días eran grandes, porque es una experiencia de primera vez y no sabía que enfrentaría en caso de no quedar en la universidad.

Explica que ya puede dormir tranquila porque sabe que dio fruto su esfuerzo académico, el de sus profesores y de su familia que siempre la ha apoyado, “me siento satisfecha y bien, porque somos pocos los que lo logramos, me asombra porque me tocó porque me esforcé en la escuela”.

¿Cuál era la meta que buscaba Marvin Obed?

Por su parte, Marvin Obed Galicia Sánchez, presentó por segunda ocasión el examen de la UV y nuevamente fue aceptado. El quedó en la Facultad de Derecho el año anterior, pero en la modalidad sabatina, por lo que este año sí lo logró para la escolarizada.

Dice estar muy contento, porque podrá continuar sus estudios en la carrera que le gusta, “pero ahora iré todos los días y no solamente los sábados, esa era mi meta”.

Él es egresado de la Escuela Preparatoria Constitución de 1917, vespertina y expresa que anímicamente se siente muy bien y orgulloso de lograrlo por segunda ocasión, lo que representa una gran satisfacción para él.

Expone que tras asistir un año a la escuela los sábados sabe que vienen muchos cambios en su vida, tanto a nivel personal como académico y espera tener un crecimiento personal.

Ingresar a la UV es el sueño de miles, “pero lamentablemente la mayoría no lo logra”.

¿Qué pasó con los jóvenes que no lograron pasar?

Por su parte, para el menor Kevin no fue un buen día. Desde muy temprano entró a la página de resultados y pudo darse cuenta de que no logró un lugar, “pero quedó a tres y tiene esperanzas de que salga su nombre en la lista de corrimiento, todavía tengo esperanzas porque hay muchos que no se inscriben porque tienen problemas en la preparatoria o quedaron en alguna otro universidad, así que dice que se mantendrá positivo hasta el mes de agosto que sale esa nueva lista de la universidad”.

¿Cuándo se darán los corrimientos de la Universidad Veracruzana?

Tras darse los resultados del examen de ingreso que realizaron 35 mil 655 aspirantes de forma presencial, mientras que otros cinco mil 588 optaron por el digital. De ellos, fueron aceptados en la institución 18 mil 74 lugares en todas sus licenciaturas y carreras de Técnico Superior Universitario.

Después de darse a conocer los resultados ahora numerosos aspirantes deben esperar la lista de corrimiento que les permitirá alcanzar un lugar en la universidad, ésta se publicará el 8 de agosto.

La UV tendrá otra opción de acceder a un lugar disponible por vacante que será los días 17 y 18 de agosto y cuyos resultados se publicarán el 21 de agosto.

A los que no queden en esta opción todavía tendrán la oportunidad de acceder a algún lugar disponible por vacante, este proceso se realizará del 17 y 18 de agosto, los resultados de este procedimiento se publicarán el 21 de agosto. El día 23 se realizarán las inscripciones para quienes obtengan su lugar en la opción de vacantes.