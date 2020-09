Hombres y mujeres de Boca del Río podrán servir a la patria y proteger a la población

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) puso en marcha una convocatoria para hombres y mujeres de Boca del Río que tengan la intención de servir a la Patria y proteger a la población, a través de plazas federales como policías del Servicio de Protección Federal (SPF), especializados en brindar seguridad a instalaciones estratégicas de este municipio.

Los interesados con vocación de servicio y que deseen iniciar una carrera policial, que ya hayan pertenecido a una corporación o a las Fuerzas Armadas podrán participar en la selección que se realizará del 21 al 24 de septiembre.

La cita es para hombres y mujeres de 18 a 40 años, quienes se deben presentar de 9:00 a 16:00 horas en la calle Tiburón número 76, entre Ballena y Salmón del fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del Río.

Los requisitos para participar son: Ser ciudadano mexicano; cartilla militar con hoja de liberación (hombres); Bachillerato concluido; agudeza visual en el rango de 20/20 hasta 20/40 con o sin el uso de lentes; no tener tatuajes, dibujos o grabados sobre la piel o debajo de ella (escarificaciones) en zonas que no puedan ser cubiertas por el uniforme institucional; gozar de buen estado de salud física y mental; tener un Índice de Masa Corporal en el rango de 18.5 hasta 34.9 Kg/m2, y no presentar enfermedades crónicas, deformidades o alteraciones funcionales.

Asimismo, se solicita a los interesados no tener antecedentes penales; no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, o en su caso, no haber sido destituido o dado de baja de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas por incumplimiento a sus deberes u obligaciones en el ejercicio de sus funciones; así como no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño, pero no expansiones; la estatura mínima sin calzado para las mujeres es de 1.52 metros y 1.65 para hombres.

En caso de cumplir con los requisitos anteriores, los interesados deberán presentar la siguiente documentación en original y dos copias: Acta de nacimiento; comprobante de último nivel de estudios, comprobante de domicilio, cartilla militar con la hoja de liberación en el caso de los hombres; identificación oficial, currículo con fotografía actual, RFC con Homoclave, CURP, dos referencias personales, dos vecinales y dos laborales, una fotografía reciente tamaño infantil, certificado médico, 10 hojas blancas, pluma color azul, y cubrebocas.

Se debe destacar que cada uno de los documentos será investigado y validado por las instancias emisoras para asegurar su autenticidad.