Homenaje a Guillermo Cházaro Lagos a 100 años de su nacimiento

Con la idea de hacer un homenaje no efímero sino que quedara registrado para revivir parte de lo que dejó como patrimonio el poeta y decimista veracruzano Guillermo Cházaro Lagos, quien cumplió 10 años de fallecido el 18 de marzo de este año y que hubiera cumplido 100 de vida el pasado 31 de agosto, Arantxa Peláez Cházaro, versadora, leonera y cantadora de son jarocho, ha lanzado el segundo single de un disco que estará conformado por diez canciones, llamado "Diez cartas a mi abuelo".

“Es traer algo muy íntimo al plano público”, además detrás de ellas hay un arduo trabajo de investigación, pues en la primera canción Carta 1: La leyenda del Rey Sol habla del río Papaloapan y de la leyenda que les contaba su abuelo y a partir de ahí aborda su muerte.

En la Carta 2: María Mulata Azabache, en todas las plataformas digitales, aborda el tema de los “culebreros” del Sotavento, de los cuales no hay mucha información, y ella tuvo que buscar, y es que cuando su abuelo nació no pudo se amamantado por su madre porque enfermó de paludismo y fue amantado por María Expedita Nieves, esposa del caballerango del rancho, una “culebrera”, de la cual “Tío Guillo”, como le llamaban cariñosamente, creía haber extraído un don, el de la poesía porque en su familia no había poetas.

En entrevista para Diario de Xalapa, Arantxa añadió que son diez cartas, pues es una por cada año que su abuelo ya no está físicamente. En éstas hay temas que tuvo oportunidad de conversar con su abuelo y que vale la pena traer a la actualidad, pero también hay otras que no tienen nada que ver con sus recuerdos sino que le gustaría compartir con él y con quienes lo escuchen. En ésta Verónica Roa, del grupo Leoneras y Vozarronas, fue la leonera invitada.

Cortesía | Arantxa Peláez Cházaro

Arantxa sentía la necesidad de traer a Guillermo Cházaro y su poesía al presente, porque hay mucha gente que no le conoce y otros tantos que empiezan a olvidarse no sólo de él sino de tantas personas y sus palabras.

Quería revivirlo a él con su palabra y que la gente lo conozca de un modo más humano

Pues a ella le influenció como poeta y persona, asentó.

La tercera carta será la última que salga por separado, ya que el disco completo se presentará a inicios del próximo año, anunció, mientras tanto sigue trabajando en el resto de las cartas.

El proyecto se entreteje entre el trap, el rap, el hip-hop, la décima y la versada en distintas formas poéticas, así como también se nutre de sonidos y ritmos jarochos, electrónicos y latinoamericanos y ha sido producido por el multinstrumentista mexicano Jerónimo González.

Es un disco de exploración, aclaró, en el que trata de echar mano de lo que le ha influenciado y lo que le gusta.

Arantxa sabe que corre un gran riesgo porque propone algo distinto, se sale completamente del género del son jarocho, y porque jamás había hecho rap. Es una propuesta arriesgada que puede provocar polémica, pero también es cierto que vale la pena proponerlo y compartir el proceso íntimo, emotivo, que no es tan fácil porque es la primera vez que se presenta como solista.

Cortesía | Silvana Estrada

Ojalá que llegue al corazón de más gente, de todas las generaciones, y que se sientan identificados con ella por la pérdida de un ser querido a quienes también quieran rendir homenaje, concluyó.

Arantxa Peláez Cházaro

Se ha desarrollado desde su infancia en la tradición del son jarocho como versadora, leonera y cantadora. De manera paralela, desarrolló sus estudios clásicos en viola en el ciclo infantil y previo en el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y estudió la Licenciatura en Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Asimismo realizó el diseño sonoro de las puestas en escena “Tempo Finito” de Abraham Oceransky y “Ojo de perdiz” de Miriam Cházaro.

Ha participado en festivales internacionales en Panamá, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Bélgica y España. Forma parte del grupo de son jarocho Leoneras y Vozarronas. La invitación es a seguirla en redes sociales: FB e IG como: @aaarancha