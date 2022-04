Homenaje a una grande, ella es Generosa Montiel

A sus 82 años, Generosa Montiel Palacios, "Gene", como la llaman sus amigas y seres queridos, todos los lunes, miércoles y viernes va a jugar Cachibol, el deporte que se convirtió en su pasión.

Esos tres días, de 10 a 12 de la mañana, los dedica a ese juego que tiene algunas reglas en común con el Voleibol; los demás días sale a caminar, pero diariamente hace ejercicio.

Este sábado 2 de abril, fue homenajeada por su amplia trayectoria deportiva, pero también por su fortaleza de espíritu, su amor a la vida y ganas de seguir haciendo más.

Local Baristas dan sabor al café y... no son valorados

Desde pequeña destacó en deportes como el voleibol, basquetbol y atletismo; egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", formadora de niños y jóvenes; en el 2000, después de jubilarse se inicia en el Cachibol, deporte en el que aún permanece, recuerda su amiga María Eugenia Torres durante la semblanza que lee en el homenaje.

Forma parte del equipo en la categoría 70 y más de Xalapa, que ha mantenido el campeonato nacional del Inapam por más de 6 años, dado que las jugadoras tienen un alto nivel competitivo.

Sus tres hijos, nietos, familia y amigas de Cachibol, le hicieron un reconocimiento en el Casino Español, por todo el tiempo, amor y dedicación al deporte que es su gran pasión. Preside la Liga Municipal de Cachibol en la que hay más de 30 mujeres de todas las edades, habilidades e intereses del ISSSTE, INAPAM o la Quinta de las Rosas y representando además al estado en varias competencias a nivel nacional.

Forma parte del equipo en la categoría 70 y más de Xalapa | José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Sus compañeras de juego, se han convertido en amigas y familia; sus 82 años, remarca, los vive con mucha plenitud, "mientras pueda moverme, me voy a seguir moviendo".

"Cuando uno hace las cosas no las hace para que se las reconozcan, las hace uno como parte de lo que uno es; yo, como profesora, toda la vida trabajé en bien de los niños, trabajé en la primaria, en la secundaria y después, siempre dando la mejor de mi, toda la vida", dice.

Gene, recuerda que cuando se jubiló pensó que podía hacer justo lo que le gustaba, leer, hacer ejercicio, "pero hay algo más fuerte, tener un espacio dónde convivir, con compañeras que ya son como familia".

Te puede interesar: Comunidad trans, solo apoyada en papel y discursos políticos: Activista

Y es que todos los días se ven, comparten experiencias en el deporte y en la vida, que incluso les ha hecho ganar premios juntas. Este día, recibió regalos, palabras de amor y agradecimiento, y degustaron una rica comida.

"Esto (el homenaje) me sorprende muchísimo, pero debo confesar que ahora que cumplí 80 años, yo decía, yo ya he vivido un montón de años, y sigo con el gusto por vivir, pero como que las habilidades se van menguando, voy a a hacer un análisis y me voy a detener un poco en el camino porque yo necesito como reaprender la vida a partir de los 80".

Y es que asegura que no quiere perder la capacidad de asombro, sino que cada que se levante diga "qué hermoso día, qué bonito, hoy me toca ir a jugar Cachibol, voy a ver qué me pongo para sentirme de lo mejor".

Recuerda que cuando se jubiló pensó que podía hacer justo lo que le gustaba, leer, hacer ejercicio, "pero hay algo más fuerte, tener un espacio dónde convivir, con compañeras que ya son como familia | José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Así, sostiene que el tiempo de llorar ya pasó, y ahora se debe reír, celebrar y disfrutar, lo que puede hacer con sus amigas de Cachibol, "las que recientemente siguen, las que ya se fueron y regresaron, las que no han regresado pero aquí están, es una gran felicidad".

Actualmente Gene, está "madrugando" despierta a las 6:30 de la mañana, porque uno de sus cinco nietos, el mayor, juega basquetbol, un gusto que ella ha tenido desde joven; lo seleccionaron para que viniera a Xalapa a la Escuela Euro Hispanoamericana a hacer la preparatoria y formar parte de una selección, por ello se levanta muy temprano para hacerle su licuado y su torta para pueda ir con toda la energía.

Pero normalmente, ya duerme un poco más, aunque todos los días hace ejercicio. Otras de sus pasiones es leer, por lo que ahora aprovecha el tiempo para dedicarlo a los libros que tenía en espera.

Actualmente Gene, está "madrugando" despierta a las 6:30 de la mañana, porque uno de sus cinco nietos, el mayor, juega basquetbol, un gusto que ella ha tenido desde joven | Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Este sábado, su equipo de Cachibol de 70 Más le entregó un reconocimiento, de parte del ISSSTE recibió otro y entre quienes se sumaron al reconocimiento además de sus hijos, nietos, familia y amigos estuvo, en representación del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, el director de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa, Bertoldo Reyes Campuzano, así como el director del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), José Alberto Nava, y la representante de la directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló.