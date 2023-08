Ya no es el caos que vivimos con gobiernos anteriores: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que en su gobierno ya no se vive el caos que se tenía en administraciones estatales anteriores puesto que los homicidios en la entidad han ido a la baja.

“Ya no es el caos que vivimos con los gobiernos anteriores, el nivel de homicidios que teníamos en un mes o un año, mil 700, mil 800, 2 mil homicidios y no había decremento. Nadie se pregunta quién dejó entrar a estos grupos que se le pelean la plaza, cómo los vas a erradicar si los dejaron afianzarse a niveles fuertes (…) A como estaba Veracruz antes, ya se ven los resultados”.

Ante esto, reiteró que están reforzando la seguridad en Poza Rica y se están deteniendo a los responsables, algunas incluso sentenciados.

¿Qué ha dicho Cuitláhuac García sobre los restos humanos hallados en Nogales?

En conferencia de prensa de este viernes fue cuestionado sobre los restos humanos encontrados en Nogales y explicó que se trata de un solo homicidio y que la Fiscalía General del Estado ya está investigando.

“Se trata de un homicidio y quien lo cometió lo hizo de esa manera poniendo los restos de un cuerpo en un lado y luego en otro y la Fiscalía se está haciendo cargo. En efecto, la línea de investigación es que son grupos delincuenciales”.

¿Cambiará la estrategia de seguridad en Veracruz?

Al preguntarle si se cambiará la estrategia de seguridad en su gobierno refirió que ahora se olvida de quiénes dejaron entrar a los grupos de la delincuencia organizada al país y el estado.

“Llevamos el homicidio en Nogales, en Papantla otro y se nos olvida la historia que antes teníamos, nosotros hemos estado muy debajo de la media nacional (en homicidios). Invito a que hagan la evaluación de Veracruz comparado con Chihuahua, Jalisco y Guanajuato que en un periodo de tiempo evalúen los homicidios y ustedes mismos hagan sus conclusiones porque hemos ido bajando de manera radical estos índices que nos dejaron los gobiernos anteriores”.

Señaló que cada vez que se da el informe mensual sobre homicidios, el estado está muy lejos de los primeros lugares por lo que dijo que el problema no está en Veracruz sino en Guanajuato.

Cuitláhuac García Jiménez señaló que cada vez que se da el informe mensual sobre homicidios, el estado está muy lejos de los primeros lugares

“Los estados que menciono están gobernados por el PAN y el PRI, Veracruz está muy lejos y esto no lo mencionan los medios nacionales, nuestra estrategia no es la que impuso Calderón con la guerra que desató y que generó un pacto de su secretario de Seguridad Pública a nivel nacional con un cartel, nosotros seguimos otra ruta y esta tiene que ver principalmente con la atención social porque si no, no vamos a terminar”.

Recordó que se va a detener a los responsables de los homicidios registrados en el estado, pero no se acabará si no se subsana el daño neoliberal que hizo un pacto con los criminales y no se atienden las causas.

Recordó que se va a detener a los responsables de los homicidios registrados en Veracruz

Ante esto, remarcó que están reforzando la seguridad en Poza Rica y se están deteniendo a los responsables, algunas incluso sentenciados, y que aún cuando los procesos judiciales son tardados, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado han hecho justicia.