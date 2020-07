Hotel Xalapa, referente de la capital, terminaría de pensión estudiantil

Pionero en el servicio de hospedaje de primera línea, el Gran Hotel Xalapa abrió sus puertas el 21 de septiembre de 1978.

El inmueble, ubicado a un costado del Parque de los Tecajetes fue inaugurado por el entonces gobernador Rafael Hernández Ochoa y el director general del Instituto de Pensiones del Estado, José Luis Lobato Campos.

Desde ese momento se convirtió en un referente en el sector turístico de la entidad y el inmueble se complementó con dos salas del cine Carmela Rey, que operó durante varias décadas.

El Hotel es una mezcla de atmósfera tradicional con toques contemporáneos y los servicios más modernos.

La propiedad se encuentra situada en el centro de Xalapa, a un costado del Parque de los Tecajetes y a 500 metros de la Plaza Lerdo y Parque Juárez. El precio de las habitaciones ronda de los 600 a los mil 600 pesos por noche.

Tras más de 40 años de existencia, en este año el Gran Hotel Xalapa podría convertirse en una residencia para estudiantes universitarios con un costo mensual, esto con el fin de mantener los costos de la nómina y mantenimiento.

No alcanzará para mantenimiento

El presidente de Coparmex Xalapa, Luis Sánchez Ávila, dijo que ante la medida de convertir en residencia estudiantil el Hotel Xalapa, primero se debería esperar a saber la fecha al regreso a clases, pues a la fecha aún hay incertidumbre.

Sin embargo, opinó que una renta de 2 mil 500 pesos o 100 pesos será insuficiente para la limpieza, atención o el mantenimiento de ese espacio.

“Yo entiendo que puede ser un proyecto de apoyo a los estudiantes para apoyo a las familias veracruzanas porque se baja mucho los ingresos y se tendrá menos presupuesto para el mantenimiento diario, alimentación de los estudiantes y hospedaje, creo que todo lo que hagamos para la educación es bueno”, dijo.

No obstante, consideró que se debe cuidar también el patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz y el Hotel Xalapa con tanta tradición requiere de un mantenimiento adecuado.

“Es como usar un coche, se necesita el mantenimiento, gasolina y creo que ese costo no alcanza para los costos básicos de mantener y dar servicio; sin embargo, siendo un apoyo al estudiante, creo que con sus controles respectivos debería ser un poco beneficioso, pero creo que todavía se debería esperar a todas las nuevas noticias de la contingencia, porque no sabemos cuándo se va a cambiar de semáforo”, añadió.

"Jóvenes tendrán que cuidar instalaciones"

Aunque se pronunció a favor de mantener la vocación original del Gran Hotel Xalapa, Enrique Levet Gorozpe, secretario de la Federación Estatal de Sindicatos del personal académico de la UV (Fesapauv), señaló que ante la crisis que enfrenta el sector hotelero, utilizar este inmueble como residencia universitaria pudiera ser una opción viable.

En entrevista, Levet Gorozpe aseguró que la pandemia por Covid-19 ha generado que este sitio opere con pérdidas económicas que se tienen que absorber con el dinero que debería utilizarse en las pensiones de los trabajadores veracruzanos. Por ello, dijo, será necesario que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) analice las opciones que permitan aminorar la carga financiera que representa el mantenimiento de un hotel de esta magnitud.

Hay que analizarlo y el IPE tiene que tener una visión financiera y determinar qué es lo que más le conviene en un escenario como el que estamos viviendo en el que la ocupación es casi nula. Habría que ver los detalles en el tema de la pensión y que se nos explique el proyecto para tomar una decisión.

El líder de los catedráticos universitarios se pronunció a favor de que antes de que esto se determine de manera oficial se establezcan reglas específicas para los estudiantes con el fin de que no se generen daños en instalaciones y bienes del lugar.

“Habría que valorar el costo-beneficio para la institución y determinar los impactos que podrían implicar una conversión de esa naturaleza y buscas estrategias para fincar responsabilidades a los jóvenes a fin de cuidar las instalaciones del hotel. Son varios aspectos los que hay que analizar”.

Añadió que en caso de que la conversión temporal del hotel a residencia universitaria no se concrete, la otra opción pareciera ser la venta del inmueble ya que las pérdidas –tanto de este hotel como del Hotel Chachalacas- están siendo absorbidas por las cuotas de los trabajadores del estado.

“Evidentemente ahorita la venta de un hotel tendría la dificultad porque no es negocio en estos momentos. Todo hay que plantearlo y tomar la mejor opción para el Instituto de Pensiones del Estado", concluyó Levet Gorozpe.

Es la única opción para salvarlo: Copipev

Adriana Chávez Tejeda, integrante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) se pronunció a favor de la propuesta de convertir una parte del Hotel Xalapa en residencia para estudiantes y profesionistas ya que dijo, parece ser la única opción para salvar económicamente al inmueble. En entrevista apuntó que desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 las únicas ganancias que ha obtenido el hotel han sido las que se genera por la comida para llevar que ofrece su restaurante, sin embargo, esto no es suficiente para cubrir la nómina y prestaciones de los 100 empleados además de los costos de mantenimiento y servicios que genera. “Nos parece una medida cuerda y buena para ver si se puede levantar un poco el hotel dándole este giro”.

Por ello, dijo, la opción de convertir una parte de las 200 habitaciones en residencia para recibir a estudiantes y profesionistas que requieran un lugar para vivir en la capital del estado podría ser una mejor alternativa que pensar en su venta. Y es que, reconoció que se trata de un activo importante para el Instituto de Pensiones del Estado por lo que es ideal que se mantenga. “La otra sería declararlo en quiebra y venderlo a un precio ridículo como se ha hecho ya y deshacerse del bien y contra eso sí nos manifestaríamos en contra porque no apoyamos que el IPE se deshaga de sus bienes”, precisó.

Chávez Tejeda expuso la crisis que enfrenta el Hotel Xalapa no se originó con la llegada del Covid-19 sino que se ha venido arrastrando desde hace varios años al grado de que produce más gastos que ingresos. No obstante, durante los últimos cuatro meses la situación ha sido más crítica por lo que se ha pensado en esta modalidad. “Lo que nos dicen es que el hotel no dejará de ser hotel sino que se utilizará una parte para las residencias, no sé cuántas habitaciones, pero también se rentarían a profesionistas que pudieran tener precios accesibles”. Finalmente, la representante de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz se pronunció a favor de que antes de que se eche a andar el proyecto se establezcan normas y reglamentos estrictos que los estudiantes tienen que acatar para vivir en este espacio a fin de que no se generen daños al inmueble.