Hoteleros cierran sus puertas por falta de agua; deben comprar pipas para atender a huéspedes

Hoteles de la ciudad siguen padeciendo por la falta de agua en la ciudad. Los establecimientos han tenido que recurrir a la compra de pipas, pero el servicio se ha encarecido por la fuerte demanda que existe, explican.

El empresario del sector hotelero, Marcos Suárez Domínguez comenta que en las últimas semanas se agudizó el problema del estiaje en la ciudad “y eso nos ha llevado a situaciones extraordinarias como la de pensar en cerrar unos días porque no se tiene agua para dar el servicios a los huéspedes”.

La problemática es muy fuerte y en los últimos 15 días hubo movimiento por la realización de eventos deportivos que se han desarrollado en la ciudad | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué problemas enfrentan los hoteleros por la crisis de agua en Xalapa?

La problemática es muy fuerte, dice, y detalla que en los últimos 15 días hubo movimiento por la realización de eventos deportivos que se han desarrollado en la ciudad, pero se ha tenido que trabajar con carencia de agua “y algunos hoteleros han tenido que cerrar algunos por días por haberse quedado sin agua”.

En su caso, comenta que lo ha pensado pero ha resuelto el problema con el abasto de pipas, pero la verdad es que nunca se había visto una situación similar en el sector.

El tema es que el costo de las pipas pasó de 800 pesos a mil 900 porque al haber demanda lo incrementan de forma exponencial quienes ofrecen el servicio.

Indica que hay establecimientos a los que la autoridad municipal ha apoyado y envía pipas, pero no es suficiente debido a que un hotel requiere de trabajos de aseo diario, baños, lavanderías y restaurantes, “por lo que la situación es crítica”.

Ecología Ingeniera explica el plan para salvar los ríos de aguas residuales y enfrentar la crisis hídrica

El expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, explica que a corto plazo se deben buscar opciones sustentables para contar con agua en temporadas de estiaje, en sus establecimientos cuentan con captación de agua pluvial para el servicio de limpieza de sanitarios, pero resulta insuficiente dado que los periodos de sequía se están prolongando y eso complica la situación.

Mientras que a largo plazo señala que habrá que buscar alternativas que permitan contar con el servicio adecuado para los huéspedes.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

¿Cómo afecta la falta de agua a los hoteleros?

Del hotel Posada del Parque, Maria de Lourdes Rosete Tapía, expone que es complicado dar un servicio de alta calidad en la actual situación de falta de agua en la ciudad.

En el caso de este establecimiento, ubicado en pleno centro, comenta que han tenido que recurrir al servicio de pipas, pero en las últimas semanas se ha vuelto irregular y caro.

Otro punto que enfrentan, dice, es que no hay turismo y eso complica más el tema de gastos. "Por una pipa la cobran más de mil 500 pesos, pero además hay que pagar salarios e impuestos, además de todo lo que implica mantener un negocio de este tipo. Así que los problemas ahora son mayores para nosotros”.

Algunos han resuelto el problema con el abasto de pipas, pero la verdad es que nunca se había visto una situación similar en el sector | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Subraya que es difícil el sostenimiento de los negocios de este sector. En esta zona tienen agua solo un día cada cuatro por lo que no es posible dar el servicio normal.

Aunque haya poca ocupación, dice, que tener agua cada cuatro días no alcanza para las necesidades de limpieza de todo el inmueble.

En este caso es un hotel pequeño y ni así se dan abasto con el servicio de agua que reciben en este momento, pero habrá el momento en que se tendrá que tomar medidas drásticas para el uso de agua. “El colmo es que a veces no hay ni para mantener en buena forma a las plantas del hotel”, concluyó.

Local Preocupa llegada de turismo durante Carnaval por la falta de agua: Canaco

¿Cómo enfrentan la crisis de agua algunos hoteles de Xalapa?

Miguel Ángel Ruiz, del hotel Holiday Inn, comenta que afortunadamente en su caso cuentan con una cisterna de buen tamaño que les permite abastecerse cada vez que llega el agua.

Eso sí, dice que cuidan muy bien el agua al revisar que no haya fugas en sus tuberías y la cadena cuenta con un programa de uso racional tanto de la electricidad como del gas y agua y eso les ayuda.

Asimismo, explica que al no contar con un gran jardín no gastan de más y la vegetación que tienen la cuidan para que subsista muy bien con poco líquido. No utilizan mangueras para nada que sea lavar.

Hoteles de la ciudad siguen padeciendo por la falta de agua en la ciudad. Los establecimientos han tenido que recurrir a la compra de pipas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

En este hotel, comenta, cuentan con tasas y regaderas que ahorran agua. “Llevamos muchos años buscando hacer un uso sustentable del recurso”.

Como cualquier otro establecimiento, expone, que ha tenido que usar agua de pipas, pero no más porque el líquido llega fatal, “por lo que lo evitamos y preferimos hacer uso sustentable, claro que ayudan las cisternas que tenemos y que se lavan cada cierto periodo. Vienen buzos a realizar esa limpieza, porque nuestra misión es dar un servicio de alta calidad y dar agua limpia”.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Indica que se ha enterado que algunos hoteles han cerrado por días porque no hay agua, es la situación en la ciudad, pero habrá que buscar alternativas entre todos para no gastar la que se tiene y usarla de forma inteligente.