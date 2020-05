Hoteleros lanzarán campañas para atraer turismo a Veracruz pasando la contingencia

VERACRUZ, Ver.- Aunque hoteleros de zonas turísticas como Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres ya están lanzados campañas para reactivar el sector este 1 de junio, los empresarios en Veracruz esperaran con base a la información de la Secretaría de Salud del gobierno federal.

De acuerdo con el consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz, Sergio Lois Heredia, en Veracruz no se van a arriesgar a lanzar una campaña pasando por encima de los protocolos de las autoridades en materia sanitaria y mucho menos para quedar mal con los clientes, pues no hay un dato real de que concluya la contingencia, sino que son pronósticos de las autoridades.

Aclaro que en Veracruz se han lanzado campañas haciendo énfasis en “cuando estemos de vuelta" en la que se refuerza el destino turístico Veracruz, pero sin destinar recursos adicionales de promoción.

Con respecto a la campaña que están sacando los hoteleros de Quintana Roo y otros para el 1 de junio, nosotros no queremos aventurarnos a decir que el 1 de junio regresamos, si lanzáramos una campaña y estos protocolos no son levantados para esa fecha estaríamos arriesgando a quedar mal con ciertos clientes o incluso caer en no respetar el protocolo

Agregó que los recursos para la promoción turística para el estado son limitados y no se pueden destinar en una temporada para la cual aún no hay certeza de que se regrese a la normalidad.

El empresario comentó que aún no hay cierres definitivos de hoteles y los que se mantienen abiertos es con menos del 15 por ciento de ocupación; que es la medida recomendada por la Secretaria de Salud.

Finalmente, Lois Heredia dijo que buscaran el acercamiento con la Secretaría de Turismo para planear una campaña promocional, una vez que ya se tenga una fecha certera para levantar la contingencia y que ya no haya riesgos para la población.