Hubo inundaciones por tormentas... pero seguirán las lluvias

VERACRUZ, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Floresta sufrieron inundaciones luego de la tormenta eléctrica que azotó a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la madrugada del jueves, porque de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Agua, fueron más de 220 milímetros de agua que cayeron de 1 a 7 de la mañana.

El fraccionamiento Floresta y la colonia Dos Caminos de la ciudad de Veracruz fueron los más afectados por la precipitación pluvial que cayó durante seis horas. En esos lugares se elevó el nivel de agua en más de 60 centímetros, reportó el director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona.

El director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera Pavón, informó que las colonias Carranza, Cerrajeros, Patricio Chirinos y la zona del Dren B fueron las más afectadas al registrar encharcamientos de hasta 35 centímetros y cortes de energía eléctrica. En el camino hacia la localidad San José Novillero se presentó un deslave, pero se atendió y también se registraron encharcamientos en el estacionamiento del estadio de futbol Luis "Pirata" Fuente de los Tiburones Rojos de Veracruz, al igual que el de plaza Boka y algunos restaurantes.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Las fallas fueron en las bombas para desfogar el agua en el cárcamo del canal de la Zamorana, afirmó María Teresa Aguilar Bravo, presidenta de la Asociación Residentes Unidos del Fraccionamiento Floresta, quien señaló que solamente dos de las cinco bombas que operan en el cárcamo de la Zamorana funcionaban, debido a que las otras no recibieron el mantenimiento preventivo adecuado.

Todo esto afectó a unas 600 personas. Los rayos causaron que el transformador de energía eléctrica se afectara, lo que complicó el trabajo de los operadores durante la madrugada y se regularizara hasta la mañana.

No me gusta decir te lo dije, pero así pasó, esta lluvia torrencial, que es cierto no se esperaba tan fuerte, nos pegó muchísimo, en la situación en la que estaban las instalaciones; es cierto que el Ayuntamiento dijo hace unos días que se iba hacer cargo, pero demasiado tarde, estos trabajos preventivos debieron hacerse desde hace años

Lamentó que no se hayan realizado los trabajos preventivos porque el Ayuntamiento de Veracruz no ha realizado dos obras hidráulicas que se supone servirían para aminorar las afectaciones por lluvias en el fraccionamiento: un cárcamo de bombeo en el canal de La Zamorana y una interconexión, cuya inversión es de 10 millones de pesos, anunciado en el programa anual de obras de 2018 y 2019, sin haberse cumplido.