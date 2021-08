Huracán afectó 900 hectáreas de plátano, maíz y limón en el norte del estado

El paso del huracán Grace provocó afectaciones en más de 900 hectáreas de plátano, maíz y limón en los municipios de San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre y Papantla.

Productores de dicha zona acudieron a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), a fin de solicitar que se agilicen los apoyos para este sector, dado que ninguna autoridad se ha acercado a ellos.

El integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, Miguel Bastián, dio a conocer que fueron más de 600 los productores afectados con el paso del fenómeno natural.

Destacó que se perdieron parcelas completas, por lo que, además de los dueños de los terrenos, serán decenas de personas las que se queden sin un ingreso.

“Esto no sólo afecta al productor, sino a toda una cadena de personas, se trata de los cortadores, los que empacan, a los que desmanillan, a las tiendas de fertilizantes porque si no hay producción, no hay dinero para comprar los insumos. Si el kilogramo andaba en unos 3 o 4 pesos es un dineral lo que se perdió, el productor sacaba de ahí unos 20 mil o 30 mil pesos que eran para su sustento y pagar todos los gastos, incluidos los salarios de los trabajadores”, expuso.

Indicó que se planea que el titular de la Sedarpa, Evaristo Ovando Ramírez, les brinde apoyo porque, previó, se quedarán sin producción al menos un año.

“Van cinco días y ninguna autoridad estatal o federal se ha acercado a los productores o para realizar el censo que se lleva a cabo cuando se registran afectaciones por el paso de un fenómeno natural. No va a haber maíz ni para el consumo durante un año y el limón va a pasar a ser un producto de tercera porque se rayó, lo mismo sucede con el plantío de plátano”, dijo.

Los productores entregaron de manera formal la petición al titular de la dependencia, a quien le solicitaron atención oportuna y en el menor tiempo posible.